Kirazda rekolte ve ihracat beklentisi yüksek - Son Dakika

Kirazda rekolte ve ihracat beklentisi yüksek

Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu kirazda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi, Çin pazarının açılması ve hava kargoyla ihracatın yaygınlaşmasıyla yeni rekor bekleniyor.

Kirazda rekolte ve ihracat beklentisi yüksek, System.String[]

Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu kirazda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi, Çin pazarının açılması ve hava kargoyla ihracatın yaygınlaşmasıyla yeni rekor bekleniyor.

Geçen yıl 80 bin ton kiraza karşılık 183 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren ihracatçılar, bu yıl üründeki rekolte ve kalite artışıyla ihracatı geçen yılın da ötesine taşımayı hedefliyor.

Türkiye'de erkenci kirazın üretim üssü Manisa'da ihracata yönelik yetiştirilen "Napolyon" ve "Ziraat 0900" cinsi kirazın hasadına başlandı. Üründeki verim ve kalite çiftçilerle ihracatçıyı umutlandırdı.

Ortalama 30 bin dönüm arazide 50 bin ton kiraz üretiminin yapıldığı Şehzadeler ilçesinde üreticiler, parlak kırmızı rengi ve iri taneli yapısıyla "Ziraat 0900" cinsi kirazı kilogramı yaklaşık 40 liradan satıyor.

Kiraz ihracatçısı, Kovid-19 salgınına rağmen hem hava şartlarının iyi gitmesi hem de Çin gibi büyük pazarların açılmasıyla Türk Hava Yolları'nın desteğiyle hava kargo olanağını kullanarak yoğun bir mesaiye başladı.

"Hem rekolte hem de kalitede iyi durumdayız"

Kiraz ihracatçısı Ali Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Napolyon" ve "Ziraat 0900" türü kirazlarda sezona başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İlk ürünler bize yeni ulaşıyor, alımlara başladık. Bu yıl geçen seneden daha iyi bir rekoltemiz var. Herhangi bir afetle karşılaşmazsak hem kalite hem de rekolte anlamında geçen seneden daha iyi durumdayız." dedi.

Geçen yıl kiraz ihracatında 183 milyon dolarla rekor kırıldığını anımsatan Uçak, "Geçen seneye göre yüzde 15-20 civarında rekolte artışını elimize ulaşan raporlarda gördük. Rekoltedeki bu artış, ihracata da paralel olarak yansıyacak. Virüs salgınına rağmen ihracatımız artacak çünkü mevsim güzel gitti, verim ve kalite güzel." diye konuştu.

Uçak, ihracatın Kovid-19 salgınından etkilenmediğine dikkati çekerek, "Koronavirüs tarımın önemini bir kez daha herkese gösterdi, insanların bilinçli gıda tüketimi arttı. İnsanlar evde kaldıkça vitaminli meyve ve sebzelere yöneldi. Salgının tarım sektörüne bu anlamda bir faydası oldu. İhracatımız etkilenmedi, pazarlarımızda bir sıkıntı yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

"Çin pazarında bu yıl daha da gelişeceğiz"

Geçen yıl ilk kez adım attıkları Çin pazarında bu yıl daha da gelişmeyi hedeflediklerini dile getiren Uçak, şunları kaydetti:

"Bu yıl Çin'e ihracatımız bir önceki yıla göre 2 ya da 3 kat artacak. Bunun bütün bağlantılarını yaptık. Uzak Doğu ülkelerine de uçak kargoyla kiraz gönderiyoruz. Devlet büyüklerimizden uçak kargonun nakliye ücretlerinde biraz daha bize destek olmasını bekliyoruz. Çünkü bir kilogram kirazın nakliyesi 2 dolara geliyor. Böyle olunca Uzak Doğu'ya çok mal satamıyoruz. Bu konuda bize destek sağlanır, nakliye ücretlerinde indirim olursa biz Rusya'ya sattığımız kadar Uzak Doğu'ya kiraz satarız."

"Uzak Doğu ve Avrupa'dan talep geliyor"

Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek de bu yıl Kovid-19 nedeniyle ihracatın olup olmayacağıyla ilgili endişelendiklerini ancak kaygılandıkları gibi bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

İhracatçıların uçak kargoyla yoğun olarak ürün gönderdiğine işaret eden Kocagöbek, şöyle konuştu:

"Uçak kargoyla ihracat yapılabilmesi hasebiyle ürünün fiyatı değerini korudu. Şu anda uçak kargonun devam etmesi dolayısıyla her gün ihracatlık mal alınıyor, ihracatımız hızlı gidiyor. Biz kuzey yarım kürenin en erkenci kirazını yetiştiriyoruz. Bu bölge mikro klima etkisiyle bütün üretim bölgelerinde daha erken ve daha yüksek aromalı ürün elde ettiğimiz için Uzak Doğu'dan Avrupa'dan ve Rusya'dan talep görüyoruz."

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kirazda rekolte ve ihracat beklentisi yüksek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek 40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor 2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti         
18:27
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum         
18:07
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık         
18:03
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor         
17:20
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı         
17:18
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti         
17:18
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor         
17:15
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu         
17:14
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi         
17:10
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı         
17:01
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır         
16:55
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı         
16:45
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi         
16:12
Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti         
15:43
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu         
15:33
Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi         
15:26
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı         
15:23
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı         
15:12
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı         
15:04
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti         
15:01
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu         
14:57
3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı         
14:41
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü         
14:36
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi         
14:33
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu         
14:12
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil         
14:12
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir         
13:53
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum         
13:47
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı         
13:38
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 19:11:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kirazda rekolte ve ihracat beklentisi yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]