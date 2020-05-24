Kirazda rekolte ve ihracat beklentisi yüksek

Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu kirazda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi, Çin pazarının açılması ve hava kargoyla ihracatın yaygınlaşmasıyla yeni rekor bekleniyor.

Geçen yıl 80 bin ton kiraza karşılık 183 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren ihracatçılar, bu yıl üründeki rekolte ve kalite artışıyla ihracatı geçen yılın da ötesine taşımayı hedefliyor.

Türkiye'de erkenci kirazın üretim üssü Manisa'da ihracata yönelik yetiştirilen "Napolyon" ve "Ziraat 0900" cinsi kirazın hasadına başlandı. Üründeki verim ve kalite çiftçilerle ihracatçıyı umutlandırdı.

Ortalama 30 bin dönüm arazide 50 bin ton kiraz üretiminin yapıldığı Şehzadeler ilçesinde üreticiler, parlak kırmızı rengi ve iri taneli yapısıyla "Ziraat 0900" cinsi kirazı kilogramı yaklaşık 40 liradan satıyor.

Kiraz ihracatçısı, Kovid-19 salgınına rağmen hem hava şartlarının iyi gitmesi hem de Çin gibi büyük pazarların açılmasıyla Türk Hava Yolları'nın desteğiyle hava kargo olanağını kullanarak yoğun bir mesaiye başladı.

"Hem rekolte hem de kalitede iyi durumdayız"

Kiraz ihracatçısı Ali Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Napolyon" ve "Ziraat 0900" türü kirazlarda sezona başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İlk ürünler bize yeni ulaşıyor, alımlara başladık. Bu yıl geçen seneden daha iyi bir rekoltemiz var. Herhangi bir afetle karşılaşmazsak hem kalite hem de rekolte anlamında geçen seneden daha iyi durumdayız." dedi.

Geçen yıl kiraz ihracatında 183 milyon dolarla rekor kırıldığını anımsatan Uçak, "Geçen seneye göre yüzde 15-20 civarında rekolte artışını elimize ulaşan raporlarda gördük. Rekoltedeki bu artış, ihracata da paralel olarak yansıyacak. Virüs salgınına rağmen ihracatımız artacak çünkü mevsim güzel gitti, verim ve kalite güzel." diye konuştu.

Uçak, ihracatın Kovid-19 salgınından etkilenmediğine dikkati çekerek, "Koronavirüs tarımın önemini bir kez daha herkese gösterdi, insanların bilinçli gıda tüketimi arttı. İnsanlar evde kaldıkça vitaminli meyve ve sebzelere yöneldi. Salgının tarım sektörüne bu anlamda bir faydası oldu. İhracatımız etkilenmedi, pazarlarımızda bir sıkıntı yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

"Çin pazarında bu yıl daha da gelişeceğiz"

Geçen yıl ilk kez adım attıkları Çin pazarında bu yıl daha da gelişmeyi hedeflediklerini dile getiren Uçak, şunları kaydetti:

"Bu yıl Çin'e ihracatımız bir önceki yıla göre 2 ya da 3 kat artacak. Bunun bütün bağlantılarını yaptık. Uzak Doğu ülkelerine de uçak kargoyla kiraz gönderiyoruz. Devlet büyüklerimizden uçak kargonun nakliye ücretlerinde biraz daha bize destek olmasını bekliyoruz. Çünkü bir kilogram kirazın nakliyesi 2 dolara geliyor. Böyle olunca Uzak Doğu'ya çok mal satamıyoruz. Bu konuda bize destek sağlanır, nakliye ücretlerinde indirim olursa biz Rusya'ya sattığımız kadar Uzak Doğu'ya kiraz satarız."

"Uzak Doğu ve Avrupa'dan talep geliyor"

Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek de bu yıl Kovid-19 nedeniyle ihracatın olup olmayacağıyla ilgili endişelendiklerini ancak kaygılandıkları gibi bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

İhracatçıların uçak kargoyla yoğun olarak ürün gönderdiğine işaret eden Kocagöbek, şöyle konuştu:

"Uçak kargoyla ihracat yapılabilmesi hasebiyle ürünün fiyatı değerini korudu. Şu anda uçak kargonun devam etmesi dolayısıyla her gün ihracatlık mal alınıyor, ihracatımız hızlı gidiyor. Biz kuzey yarım kürenin en erkenci kirazını yetiştiriyoruz. Bu bölge mikro klima etkisiyle bütün üretim bölgelerinde daha erken ve daha yüksek aromalı ürün elde ettiğimiz için Uzak Doğu'dan Avrupa'dan ve Rusya'dan talep görüyoruz."