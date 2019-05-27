Son Dakika Haberleri: Kirazdaki sirke sineği zararlısına sirkeli tuzak

Kirazdaki sirke sineği zararlısına sirkeli tuzak

2 saat önce

Dünyaca ünlü tescilli Salihli kirazında hasat öncesi Kanadı Noktalı Sirke Sineği zararlısı ile mücadele kapsamında üreticilere 4 bin 500 litre elma sirkesi dağıtılıp, hasat öncesi ağaçlara asıldı.

Kirazdaki sirke sineği zararlısına sirkeli tuzak, System.String[]
Dünyaca ünlü tescilli Salihli kirazında hasat öncesi Kanadı Noktalı Sirke Sineği zararlısı ile mücadele kapsamında üreticilere 4 bin 500 litre elma sirkesi dağıtılıp, hasat öncesi ağaçlara asıldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliğinin katkılarıyla temin edilen 4 bin 500 litre elma sirkesi Allahdiyen, Gökköy, Bahçecik, Çamurhamamı, Burhan, Şirinyer, Çelikli, Damatlı, Yağmurlar, Çakaldoğan ve Başlıoğlu mahallelerindeki kiraz üreticilerine dağıtıldı ve hazırlanan sirkeli tuzaklar ağaçlara asıldı.

Kanadı Noktalı Sirke Sineği'nin Salihli'de ilk kez 2018 hasat döneminde görüldüğü ve birçok meyve türünde, meyveleri çürütüp, ürün kayıplarına neden olduğu ifade edilirken, bölgenin en önemli ihracat ürünlerinden tescilli kirazda oldukça tehlikeli olmasından dolayı sirkeli tuzakların ağaçlara asıldığı öğrenildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:44 Kaynak: İHA
Bahçecik, Ege, Salihli, Ekonomi
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