Kirazın 20 yıllık başarı hikayesi - Son Dakika

Kirazın 20 yıllık başarı hikayesi

17.02.2021 00:59
Kirazın 20 yıllık başarı hikayesi, System.String[]

Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, 2012'de 156 milyon dolar, 2019'de 183 milyon dolar, 2020 yılında ise 230 milyon dolar ihracat geliri elde etti.

Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, 2012'de 156 milyon dolar, 2019'de 183 milyon dolar, 2020 yılında ise 230 milyon dolar ihracat geliri elde etti. 2012'de 470 bin ton kiraz üretilirken, üretim miktarı 700 bin tonu geçti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Pandemi Günlerinde Tarım Eğitimi kapsamında kiraz eğitimi düzenlendi. Online ve ücretsiz eğitime ülkemizin yanı sıra Azerbaycan, KKTC, Yunanistan, Belçika, Kazakistan, Kanada, İsviçre, Kuveyt, Suriye, Bulgaristan'dan gibi çok sayıda ülkeden yaklaşık 1000 kişi katıldı. Eğitim programı sosyal medya trend topik oldu.

Anavatanı Doğu karadeniz

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden (MAREM) Dr. Hasan Cumhur Sarısu, kirazda ekolojik istekler, çeşitler ve özelliklerini anlattı. Kirazın anavatanının Doğu Karadeniz olduğunu belirten Sarısu, Çanakkale'den Niğde'ye, Isparta'dan Kahramanmaraş'a geniş bir coğrafyada üretiminin yapıldığını kaydetti.

Dünyada lideriz

Ülke olarak dünya kiraz üretiminde birinci sırada yer aldığımızı bildiren Sarısu, "Ülkemizi dünyada birinci yapan, zor koşullarda üreten kiraz çiftçisidir. Kirazın 20 yıllık bir başarı hikayesi var. Bu hikayede çiftçisinden araştırmacısına, ihracatçısından kamuya kadar herkesin payı var" dedi. 1990'lı yıllara kadar kirazın çok az miktarda ihraç edildiğini, 2000'li yılların başında özel sektörün kirazla ilgili önemli yatırımlar yaptığını anımsatan Sarısu, "Üretim miktarında ciddi bir artış oldu. 2012'de 470 bin ton kiraz üretirken, şu an 700 bin ton üretimimiz var" dedi. Kirazın önemli bir ihracat kalemi olduğunu kaydeden Sarısu, "İhraç pazarı açılınca kiraz önemli bir ürün haline geldi. Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya, ABD'den İran'a tüm dünyaya kiraz satar hale geldik. 2012 yılında 55 bin ton kiraz ihraç ederken, 2019'da ihracatımız 80 bin tonu aştı. İhracattan 2012'de 156 milyon dolar, 2019'de 183 milyon dolar gelir elde ederken, 2020 yılında kirazdan 230 milyon dolar ihracat geliri elde ettik" diye konuştu.

Naslı ve zor bir meyve

Kirazın yetiştirilmesinin zor olduğunu, meyvesinin nazlı olduğunu ve yağmur, dolu gibi doğa olaylarından çabuk etkilendiğini anlatan Sarısu, son dönemde kaliteyi artırmak için yaptıkları ıslah çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eskiden 26 milimetre altında kiraz ihraç edilirken, şimdi 34 milimetre üzeri kiraz ihracatı yapıldığını belirten Sarısu, "Hedefimiz 40-42 milimetre kiraz elde etmek" dedi. Kaliteli kiraza talebin arttığını vurgulayan Sarısu, "Avrupa'daki tüketicinin 18 Avro'dan bizim kirazımızı alabilmesi için standartlarda ve kaliteli ürünü ulaştırmamız lazım. Ancak böyle para kazanabiliriz" diye konuştu. 27 kiraz çeşidi üzerinde çalıştıklarını anlatan Sarısu, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Eğitim devam edecek

Kiraz eğitimi 20 ve 21 Şubat tarihlerinde iki oturumda düzenlenecek derslerle devam edecek. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Demirtaş, kirazın sistematiği, beslenmedeki önemi, besin içeriği, dünyadaki kiraz üretimi ve ticaretinin gelişimi, kiraz anaçları ve çoğaltma teknikleri, kiraz bahçe tesisini anlatacak. Dr. Hasan Cumhur Sarısu ise döllenme biyolojisi, kiraz bahçesinde budama ve terbiye sistemlerini anlatacak. - ANTALYA

Bulgaristan, Antalya, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kirazın 20 yıllık başarı hikayesi - Son Dakika Ekonomi


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