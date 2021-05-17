Kirazın dalında kalmasına gönlü razı olmadı, internetten "ağaç kiralama" dönemini başlattı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan Bedriye Engin, fiyatı düşen kirazın dalında kalıp çürümesini önlemek için, ağaçları bir yıllığına kiralamaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 2013'te "Sıra dışı okur" unvanıyla ödüllendirilen 57 yaşındaki Engin'in, köylülerine anlattığı proje benimsenince "Herkesin bir kiraz ağacı olsun mu?" sloganıyla sosyal medyadan duyurusu yapıldı.

Kısa sürede büyük ilgi gören uygulama çerçevesinde ağacı kiralayan kişi, meyveler olgunlaşınca ailesiyle bahçeye gelip kiraz toplayabilecek, gölgesinde piknik yapabilecek.

Üretici ile tüketiciyi aynı ağacın altında buluşturmayı, köylülerine yeni gelir kapısı açmayı, insanların büyükşehirlerin stresli ortamından kısa süreliğine de olsa uzaklaşmasını sağlamayı hedefleyen Engin'in projesinde, şu ana kadar 650 ağaç kiralandı.

Bedriye Engin, AA muhabirine, köyünde son yıllarda kiraz üretiminin azalmasından üzüntü duyduklarını anlattı.

Birkaç yıl öncesine kadar kendilerine ait arazilerde 100'e yakın meyve ağacının bulunduğunu belirten Engin, "Fakat söküp ceviz dikenler kervanına biz de katıldık. Kestikten sonra böyle bir proje aklıma geldi. Kesilirken çok üzüldüm çünkü çok emek vermiştim. Ne yazık ki fiyatlar düşünce maliyeti kurtarmayacağı için toplanmıyor, kirazlar dalında kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Burada adeta bir kiraz festivali ortaya çıkıyor"

Engin, iki arkadaşıyla geçen yıl başlattıkları projenin bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediklerini söyledi.

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Engin, şunları kaydetti:

"Kiraz ağaçları çiçeklendiğinde numaralandırıyoruz. Sahibi ödeme yaptığında örneğin '8 numaralı ağaç size ait' diyoruz. İstediği zaman gelsin ağacın altında pikniğini yapsın, meyvelerini toplasın. Olgunlaştığında da bakımı bahçe sahibine ait, o bir yıllık kira alıyor. Kiraz olgunlaştığında haber veriyoruz, gelip topluyor. Çaylar kahveler bahçe sahibine ait. Burada adeta bir kiraz festivali ortaya çıkıyor. Şarkılar, türküler, çok güzel bir ortam oluyor. Bu ağaçların üzerindeki kirazlar toplanmış oluyor. Mesela bir ağacı 3 arkadaş bile alıyor. 3 arkadaş gelip ağaçtaki kirazı toplayacaklar. Üreticiyle tüketiciyi aynı ağacın altında buluşturuyoruz. Bunu yıllardır hayal etmiştim. Bu sene buradaki bahçelerin hepsi sahiplenildi. Satılmadık hiçbir ağacımız kalmadı."

Ağaçları kiralayanların çoğunun İstanbul'da yaşadığını dile getiren Engin, Eskişehir'den, Ankara'dan arayıp kiralayanlar da olduğunu aktardı.

Bu sene talep daha yoğun olunca geçen yıla göre bahçeleri çoğalttıklarını bildiren Engin, "Alıcılar arasında televizyoncu, doktorlar, yabancı uyruklular var. İnsanlara ağaçların bakımı esnasında zararlı ilaç kullanılmadığının sözünü veriyoruz." diye konuştu.

"Şu ana kadar gördüğüm en güzel proje"

Bedriye Engin'le görüntülü görüşme yaparak kiraladığı ağacın durumu hakkında bilgi alan mali müşavir Sati Güder ise İstanbul'da yaşadıklarını ifade etti.

Kısa süreliğine de olsa tabiatla iç içe olmak istediklerini anlatan Güder, "Bir oğlum var. Maalesef pandemi var. Ondan öncesinde de tabii doğayı, ağacı görmüyordu. Onun bir ağacı olsun istedim. Gitsin meyvesini kendisi toplasın. Bence şu ana kadar gördüğüm en güzel proje. Çok yerinde bir karar." dedi.