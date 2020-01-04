Kirazlı köyü sakinleri dernekleşme faaliyetini neticelendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kirazlı köyü sakinleri dernekleşme faaliyetini neticelendirdi - Son Dakika

Kirazlı köyü sakinleri dernekleşme faaliyetini neticelendirdi

6 saat önce

Harun Birinci Başkanlığında kurulan Yahyalı Kirazlılılar Derneği 3. yıl etkinliğini 'Arabaşı buluşması' şeklinde gerçekleştirdi.

Kirazlı köyü sakinleri dernekleşme faaliyetini neticelendirdi, System.String[]

Harun Birinci Başkanlığında kurulan Yahyalı Kirazlılılar Derneği 3. yıl etkinliğini 'Arabaşı buluşması' şeklinde gerçekleştirdi.


Melikgazi ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları Yusuf Deliktaş, Oğuzhan Postallı, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sami Yıldız ve Kayseri'de yaşayan Kirazlılılar katıldı. Burada konuşma yapan Yahyalı Kirazlılar Dernek Başkanı Harun Birinci amaçlarının birlik beraberlik yardımlaşma paylaşma duygusunu kurumsal anlamda yürütmek olduğunu, Kayseri'de yaşayan Kirazlıların aralarındaki akrabalık ve kardeşlik bağının devam etmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında; "Kirazlı mahallemiz makarru ulema olan bir mahallemizdir. Çok sayıda hafızı, din görevlisi, öğretmeni, bürokratı olan bir mahallemizdir. Çok nitelikli programlar yapan Kirazlılı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Programda davetlileri selamlayan ve bir konuşma yapanBüyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kirazlı'nın bu etkinliğinin çok değerli olduğunu, günümüzde birliğe beraberliğe kardeşliğe daha fazla ihtiyaç duyulduğunu, Yahyalı'nın her zaman kendi mücadelelerine tam destek verdiğini, Yahyalılı Hacı Hasan Efendi'nin sohbetlerinin Yahyalı ve çevresi için kaliteli insan yetiştirmede çok önemli olduğunu belirtti. Dr. Memduh Büyükkılıç daha sonra salonda arabası etkinliğine katılan vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklarla vakit geçirdi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Esat Öztürk, Kirazlı, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:19 Kaynak: İHA
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