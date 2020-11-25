Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda yine aynı görüntü - Son Dakika

Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda yine aynı görüntü
25.11.2020 09:40
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan önlemler sıkı biçimde sürdürülürken, İstanbul'da Kirazlı-Yenikapı arasındaki metro hattında sabah ve akşam saatlerinde görülen yoğunluğun önüne geçilemeyince, 'Sosyal mesafe' kuralı da yine uygulanamadı.
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan önlemler sıkı biçimde sürdürülürken, İstanbul'da Kirazlı-Yenikapı arasındaki metro hattında sabah ve akşam saatlerinde görülen yoğunluğun önüne geçilemeyince, 'Sosyal mesafe' kuralı da yine uygulanamadı.
Bu sabah saat 07.30'dan itibaren saat 08.30'a kadar yapılan seferlerde yine yoğunluk görüldü. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki aktarma noktasına gelen vagonlara binmek isteyenler kalabalık nedeniyle zorlandı. Avcılar veya Beylikdüzü'nden hareket eden metrobüslerde ise sabah saatlerinde sefer sayılarının arttırılması ve hareket saatlerinin daha da kısaltılması nedeniyle yoğunluğun kısmen azaldığı göze çarptı.
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