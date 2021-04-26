Kirazlıbahçe ve Beyoğlu caddeleri asfaltlandı - Son Dakika

Kirazlıbahçe ve Beyoğlu caddeleri asfaltlandı

26.04.2021 14:49
Kirazlıbahçe ve Beyoğlu caddeleri asfaltlandı, System.String[]

Başiskele Beyoğlu ve Kirazlıbahçe caddelerinde üst yapı çalışmalarında sona yaklaşılırken caddelerin binder asfalt serimi yapıldı.

Başiskele Beyoğlu ve Kirazlıbahçe caddelerinde üst yapı çalışmalarında sona yaklaşılırken caddelerin binder asfalt serimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddeleri'nde yaklaşık 2 bin 500 metrelik yolda üst yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ile araç ve yaya geçişini daha güvenli ve konforlu hale gelecek ve trafik yoğunluğu azalmış olacak. 2 bin 500 metre uzunluğundaki Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddeleri'nin üst ve altyapısını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, her iki caddede de 6 bin ton asfalt serimi, 2 bin 700 metre de yağmur suyu hattı gerçekleştirdi.

İki caddeyi birbirine bağlayan ve kullanım ömrünü tamamlayarak yıkılan Değirmendere Köprüsü yerine ise dört şeritli yeni köprü yapan Büyükşehir Belediyesi, Kirazlıbahçe Caddesi'nde binder asfalt serimini tamamladı. Hürriyet Caddesi bağlantı noktasındaki 300 metrelik kısmındaki çalışmalar devam ederken 900 metre uzunluğundaki Beyoğlu Caddesi'nin 650 metrelik kısmında binder asfalt serimi tamamlandı. 2 bin ton asfalt serimi yapılan caddenin kalan 300 metrelik diğer kısmında asfalta hazırlık için terasman çalışmaları yapılıyor. Asfalt serimi tamamlanan bölgelerde tretuvar kaldırım imalatına başlanacak.

Başiskele'deki her bir çalışmayı yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Büyükşehir Belediyemiz'in desteğiyle inşallah önümüzdeki aylarda bu iki caddemizi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kirazlıbahçe ve Beyoğlu caddeleri asfaltlandı
Kirazlıbahçe ve Beyoğlu caddeleri asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yeniköy, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kirazlıbahçe ve Beyoğlu caddeleri asfaltlandı - Son Dakika


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