Kirazlıdere yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

Kirazlıdere yolu asfaltlanıyor

14.04.2021 15:57
Kirazlıdere yolu asfaltlanıyor, System.String[]

Şehrin terası olarak bilinen Kirazlıdere'ye modern bir tesis kazandıran Isparta Belediyesi, Gökçay Mesireliğinden tesislere çıkan 1200 metrelik yolun asfaltlanması öncesinde stabilize serimi başladı.

Şehrin terası olarak bilinen Kirazlıdere'ye modern bir tesis kazandıran Isparta Belediyesi, Gökçay Mesireliğinden tesislere çıkan 1200 metrelik yolun asfaltlanması öncesinde stabilize serimi başladı.

Isparta'nın en önemli yerlerinden birisi olan ve şehrin terası konumunda bulunan Kirazlıdere'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Isparta Belediyesi tarafından en üst bölgeye sosyal tesis yapımı gerçekleştirilirken, sosyal tesis ile Gökçay Mesireliği arasında kalan 1200 metrelik yol güzergahında da çalışmalar yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında güzergah boyunca sağlı, sollu taş duvar yapımı tamamlandı. Güzergah boyunun aydınlatması ve yol üzeri bulunan tesis ve dinlenme noktalarının ihtiyaçları için doğalgaz, telekom, elektrik ve su hatlarının çekimleri de daha önceden bitirilmişti. Tüm bu altyapı çalışmalarıyla birlikte güzergah üzerine anfi inşa edildi, işyerleri yapıldı, 40 araçlık otopark oluşturuldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda son aşamaya gelinirken, diğer taraftan da 1200 metrelik yolun asfaltlanması öncesinde stabilize çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yol boyunca stabilize serim işine başlandı. Gökçay ile Kirazlıdere tesisleri arasındaki 1200 metrelik yol boyunca kaldırım düzenlemesi yapılacak, ayrıca bisiklet yolu oluşturulacak.

Böylece vatandaşların ister araç, ister yaya ister bisikletleriyle rahatça Kirazlıdere Sosyal Tesislerine ve tesis öncesindeki diğer dinlenme alanlarına rahatça ulaşmaları da sağlanmış olacak. - ISPARTA

Kirazlıdere yolu asfaltlanıyor
Kirazlıdere yolu asfaltlanıyor

Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kirazlıdere yolu asfaltlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri
17:26 Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul'da bağımsızlığımızı kazanacağız
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
16:08 Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti
16:01 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı
15:57 Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı
15:42 Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt
Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi         
17:26
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti         
17:01
Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
16:44
Altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi         
16:37
Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı         
15:58
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi         
15:51
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı         
15:14
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı         
13:16
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 17:30:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kirazlıdere yolu asfaltlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei