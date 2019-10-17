Son Dakika Haberleri: Kirazlıyalı'ya modern sosyal tesis
Son Dakika Güncel Kirazlıyalı'ya modern sosyal tesis

Kirazlıyalı'ya modern sosyal tesis

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, yaz aylarında açtığı Körfez Belediyesi Kirazlıyalı Çay Bahçesi'nin hemen yan tarafındaki binayı tadilata aldı, modern bir tesis haline getirdi.

Kirazlıyalı'ya modern sosyal tesis, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, yaz aylarında açtığı Körfez Belediyesi Kirazlıyalı Çay Bahçesi'nin hemen yan tarafındaki binayı tadilata aldı, modern bir tesis haline getirdi. Tesis, Körfezlilere hizmet vermeye başladı.


Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı'ya modern bir sosyal tesis kazandırdı. Yaz aylarında bölgenin ihtiyacı olan ve büyük ilgi gören çay bahçesini hayata geçiren Körfez Belediyesi, hemen yan tarafındaki binayı sosyal tesis için tadilata aldı. Tadilat tamamlanması sonrasında tesis hizmete açılarak Körfez manzarası ile vatandaşları ağırlaya başladı. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Körfez, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı
Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:22:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kirazlıyalı'ya modern sosyal tesis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]