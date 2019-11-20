Son Dakika Haberleri: Kirazpınar'da çocuklar için yeni bir oyun gurubu kuruluyor
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Kirazpınar'da çocuklar için yeni bir oyun gurubu kuruluyor

6 saat önce

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde Gebze Belediyesi tarafından yapılan mescidin çevre düzenlemelerini gerçekleştiriyor.

Kirazpınar'da çocuklar için yeni bir oyun gurubu kuruluyor, System.String[]

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde Gebze Belediyesi tarafından yapılan mescidin çevre düzenlemelerini gerçekleştiriyor.


Mescidin etrafı parkelerle kaplanırken oyun grubu içinde beton atma çalışmalarına başlandı. Mescit çevresinde çocuklar için oyun grubu kurularak çocukların burada güzel zaman geçirmeleri sağlanacak. Ayrıca mescit bahçesinde cenaze aracı, acil durumlar ve engellilerin mescide rahat ulaşımları için rampa yapımı gerçekleştiriyor. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
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