Kirazyanı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kirazyanı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Kirazyanı'nda hafta sonu yoğunluğu

27 dakika önce

Beypazarı ilçesindeki 1650 rakımlı Kirazyanı bölgesinde karda kaymak isteyenler hafta sonu yoğunluk oluşturdu.

Beypazarı ilçesindeki 1650 rakımlı Kirazyanı bölgesinde karda kaymak isteyenler hafta sonu yoğunluk oluşturdu.

İlçe merkezine 26 kilometre mesafedeki Kirazyanı'nda kar kalınlığı yer yer 30-35 santimetreye ulaştı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilenler Kirazyanı bölgesine gelerek tepsi ve naylonlarla kaydı, bir yandan da piknik yaptı.

Fatih Karalı, ilçe merkezinden gelerek çocuklarıyla karda kaydığını ve çocuklar kadar kendisinin de sevindiğini söyledi.

Yetkililerden alanda düzenleme yapmasını isteyen Karalı, "Burasına güzel pistler yapılsa daha iyi olur. Burası çok güzel bir yer." dedi.

Hasan Taş da çocuklarıyla kardan adam yaptı.

Kirazyanı'nda hafta sonu yoğunluğu

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:41 Kaynak: AA
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