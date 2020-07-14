Kırbıyık A.Ş 1207 Kadın Futbol takımı 1. Lige çıktı - Son Dakika

Kırbıyık A.Ş 1207 Kadın Futbol takımı 1. Lige çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar ile Türkiye 2. Liginde mücadele eden Kırbıyık A.Ş 1207 Kadın Futbol Takımı, 1. Lige çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar ile Türkiye 2. Liginde mücadele eden Kırbıyık A.Ş 1207 Kadın Futbol Takımı, 1. Lige çıktı.

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Bu yıl Kadınlar Türkiye 2. Liginde 2 maç eksiğine rağmen 3. sırada sezonu tamamlayan Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı, TFF'nin aldığı karar ile gelecek sezon 1. Ligde mücadele etmeye hak kazandı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Hüseyin Türk, "Hak ettiğimiz yerde olmak bizleri mutlu etti. Kadın Futbol Kulübü olarak Kırbıyık markasının bizlere sunduğu imkanlar ve destek ile daha da güçlenerek kadın futbolunun ülkemizde çok daha büyük sportif başarılar elde etmesi için daha çok çalışacağız. Bundan sonra mücadele vereceğimiz Kadın Futbol 1. Liginde zirvede olmak en büyük arzumuzdur" dedi.


1. Ligin hayırlı olması temennisinde bulunan Kırbıyık AŞ 1207 Antalyaspor Onursal Başkanı Şahin Kırbıyık, "Lige ayrı bir renk, ayrı bir keyif vermek için elimizden gelen her türlü gücü ortaya koyacağız. Bu günlere kolay gelmedik. Bizim desteklerimizin 1. Lige çıkarak taçlanması büyük bir gurur vesilesidir. Bir iş adamı olarak, tüm iş adamlarına çağrıda bulunuyorum. Ülkemizde sporun gelişmesi için amatör, profesyonel fark etmez muhakkak desteklerini esirgemesinler. Sportif başarı her ne kadar önemli olsa bile asıl önemli olan gençlerimizin önünü açmak, onlara bu imkanları verebilmektir" diye konuştu. - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırbıyık A.Ş 1207 Kadın Futbol takımı 1. Lige çıktı - Son Dakika Spor
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