Kırbıyık Kimya'dan 15 milyon liralık GMP alanı yatırımı - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl Akdeniz bölgesinde en büyük kimya fabrikalarından birini kuran Kırbıyık A.Ş, 15 Milyon TL'lik yeni yatırım yaparak, kimya endüstrisinin GMP ı (İyi üretim uygulamaları) alanın kurdu.

Kırbıyık Kimya A.Ş., kimya sektörünün olmazsa olmazları arasında yer alan GMP alanıyla ilgili bir yatırım gerçekleştirdi. Yaptıkları çalışmalara, pandemi sürecinde de devam ettiklerini kaydeden Şahin Kırbıyık, "İyi üretim uygulamaları olarak bilinen 'GMP' alanında, kozmetik sektöründe insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünler güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilecek. Bugüne kadar yerli üretim konusunda ne kadar hassas olduğumuzu defaten dile getirdik. Bundan sonra yine yerli ve milli bir fabrikanın kurulması milletimiz için son derece önemlidir" dedi.

"Benzeri oldukça az"

Şahin Kırbıyık, 1800 metrekare GMP alanının benzerlerinin çok az olduğunu, 15 milyon TL'lik yatırımla gerçekleştirilen alanın Akdeniz Bölgesinin en büyük ve Türkiye'nin en büyük metrekareye sahip GMP alanlarından biri olduğunun altını çizdi.

"Fabrikamızı ayrıcalıklı noktaya taşıdı"

Kırbıyık Kimya A.Ş. Genel Müdürü Tamer Ertürk ise "Avrupa Birliğinin 2010 yılında kabul ettiği 'Kozmetik Tüzüğü' uyarınca, 2013 yılının Temmuz ayından itibaren tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirildi. Ülkemizde de 2013 yılında başlayan uygulama çerçevesinde hem ülkemizde satışa sunulacak ürünler, hem de ihracat için GMP Belgesi aranıyor. Bu bakımdan Şahin Kırbıyık'ın talimatları ile kurduğumuz GMP alanı, fabrikamızı çok ayrıcalıklı bir noktaya taşımıştır" diye konuştu.

"Ürünler güvenilir ortamda hazırlanacak"

GMP alanının ürünün her aşamasında, ürünler arasında etkileşim ve güvenilirliği artırmak amacıyla hazırlandığını ifade eden Ertürk, GMP alanında üretilecek ürünlerin kalitesinin en yüksek standartta olduğunu belirtti. Tamer Ertürk, "Kırbıyık Kimya A.Ş. artık en üst klasmanda yer aldı. Türkiye'nin en büyük GMP alanlarından birinde, son derece steril bir ortamda üretim yapmak bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA