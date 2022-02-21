MURATPAŞA Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında, Kırcami'ye inşaat ruhsatı verilmesi, parselasyon yapılarak imar planına uygun imar parsellerinin oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Ümit Uysal, "Eğer olağanüstü bir şey olmaz ise amacımız yaz aylarına doğru ruhsat verebilmek" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaklaşık 1477 hektar büyüklüğüyle 8 mahallenin tamamını, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içeren Kırcami bölgesinin üst ölçekli imar planlarının Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabulünün ardından, Muratpaşa Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı. Belediye binasındaki meclis salonunda Başkan Ümit Uysal'ın başkanlık ettiği toplantıda CHP, İYİ Parti, MHP ve AK Parti meclis üyeleri hazır bulundu. Mecliste tek gündem olarak inşaat ruhsatı verilmesi, parselasyon yapılarak imar planına uygun imar parsellerinin oluşturulması gibi planın uygulanmasını sağlayacak 1/1000 ölçekli imar planı görüşüldü. CHP, İYİ Parti, MHP ve AK Parti grup sözcülerinin konuşmasının ardından oy birliğiyle onaylanan Kırcami gündem maddesi imar komisyonuna sevk edilerek, meclise kısa süre ara verildi. İmar komisyonunun onayladığı maddeyi tüm meclis üyeleri oy birliğiyle kabul etti. Maddenin kabulünün ardından meclisi takip eden çok sayıda Kırcamili, meclisi alkışladı.

AMAÇ YAZ AYLARINA DOĞRU RUHSAT VEREBİLMEK

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami planının kabul edildiğini belirterek Antalyalılara, Muratpaşalılara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Uysal, "15 bin dönümlük alan bütün Türkiye için önemli bir değerdir. Kentimizin tıkanan bütün akslarının açılması, şehir bütünlüğünün sağlanması, şehirleşme eksiğinin ihtiyaca uygun olarak giderilmesi, orada yaşayan insanlarımızın uzun yıllara saydığı büyük beklentilerinin karşılanması anlamında bir önemli adımın daha atıldığı aşamadayız. Eğer olağanüstü bir şey olmaz ise derdimiz amacımız yaz aylarına doğru ruhsat verebilmek. Bunu bir söz olarak ortaya koyamıyorum çünkü elimizde olan olmayan şeyler var ama bizim amacımız hedefimiz bu yaz başında ruhsat verir hale gelebilmek" dedi.

BAŞKAN UYSAL'DAN KOMŞULARINI RAHATLATACAK HAMLE

Ümit Uysal, "Bölgenin inşaat yoğunluğu düşük, diğer Antalya'mızın bütün parçalarındaki inşaat yoğunluğu buradan fazla diyen komşularımız var. Aşama aşama talepler değişiyor. Önce planımız çıksın, sonra bir sonraki aşamada yoğunluğumuz fazla olsun aşamasına geliyor. Yoğunluk demek iyi şehir demek değildir, yoğunluk demek yüksek kar, yüksek ekonomik değer demek değildir. Bunu Antalya'mızın mahallelerinde de Türkiye genelinde de görebiliyorsunuz. Bir yerde yoğunluk çok fazladır, büyük para yatırırız. Diğer yerde yoğunluk çok azdır mülk çok fazla para eder. Dolayısıyla yoğunluk tedbiri değil. Ama yine komşularımızı rahatlatacak hamle yapmıştık. yüzde 45 yasal hakkımız olmasına rağmen yüzde 40'da zaiyatı tutmuştuk. Bu yüzde 5'lik büyük bir avantaj sağlamıştı komşularımıza. Şimdi ikinci bir avantaj daha ilave ediyoruz. Bahçe duvarları, bekçi kulübeleri ve havuzları emsalin dışında tutuyoruz. Böyle bir plan şehri ilavemiz var. Bu da önemli bir katkı" diye konuştu.

Plan notlarıyla birlikte diğer süreçler tamamlandığı takdirde Kırcami bölgesinin tamamında birden inşaat ruhsatı verilebileceklerini duyuran Başkan Uysal, "Önceden sadece altyapıya kıyısı olan yerlere verebiliyorduk. Süreç içerisinde yine bir sabotaja maruz kalmazsak inşallah önümüzdeki süreçte bütün Muratpaşa'mızda birden inşaat ruhsatı verebilecek hale geleceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah tamamını erdirsin" dedi.