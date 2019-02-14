Son Dakika Haberleri: Kırcami İçin Olağanüstü Meclis

Kırcami İçin Olağanüstü Meclis

24 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Kırcami'de tapu tescil işlemlerinin yapılabilmesi için mahalle sınırlarında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kırcami İçin Olağanüstü Meclis, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Kırcami'de tapu tescil işlemlerinin yapılabilmesi için mahalle sınırlarında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Muratpaşa Belediye Meclisi, Kırcami gündemiyle Cumartesi saat 11.00'de toplanacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 mahalleyi kapsayan Kırcami planlaması içinde Kırcami, Tarım, Güzeloluk, Yeşilova, Zümrütova Mahalleleri'nin tamamı, Çağlayan ve Fener Mahalleleri'nin bir kısmına ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılabilmesi için idari sınırlarda değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

Kırcami olarak ifade edilen bölgede mevcut idari sınırların kadastro yollarına göre belirlendiğinin altını çizen Başkan Uysal, "Ancak bölgeye ilişkin ilk defa imar uygulaması yapılmasıyla, başka bir ifadeyle parselasyon planının kesinleşmesiyle sınırların imar yollarına göre belirlenmesi zorunluluğu doğdu" dedi.

Tapu tescil işlemlerinin mahallerinin idari sınırlarında yapılacak düzenlemeyle birlikte gerçekleştirileceğini belirten Başkan Uysal, "Kırcami için bir dakika bile kaybedecek vaktimiz yok. Bunun için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık. İlgili kararı oy birliğiyle alıp Kırcami sakinlerinin tapuya kavuşması için çalışıyoruz" dedi.

Diğer yandan Kırcami gündemiyle Cumartesi saat 11.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda toplanacak meclis öncesi bölge mahalle muhtarları da Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Ziyarette Muratpaşa Muhtarlar Derneği ve Yeşilova Muhtarı Ahmet Akcan, Zümrütova Muhtarı Şevket Saraç, Tarım Muhtarı Veli Can, Kırcami Muhtarı Enis Gönen, Güzeloluk Muhtarı İzzet Ak, Doğuyaka Muhtarı Kemalettin Uluçay, Fener Muhtarı Mehmet Çakır, Mehmetçik Muhtarı Adnan Çetin ve Topçular Muhtar azası Yücel Balcı yer aldı. Başkan Uysal, meclis gündemi ve Kırcami'de devam eden tapu işlemleriyle ilgili muhtarları bilgilendirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Uysal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı Son Dakika! Bayram İkramiyeleri, Evde Bakım Yardımında Gelir Şartı Hesaplamasına Dahil Edilmeyecek

Aralık'ta Cari Açık 1,4 Milyar Dolar Oldu İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu Adayı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:16:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırcami İçin Olağanüstü Meclis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]