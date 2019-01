Kırcami Muhtarlarından Türel'e Pastalı Teşekkür

Kırcami muhtarları, bölgede bayram yaşatan, üst mahkemenin Kırcami planlarının iptaliyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı almasındaki gayret ve emekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 'e pasta keserek, teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, iptal edilen Kırcami planlarıyla ilgili üst mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararı sonrası Kanal V'de gazeteci Erdoğan Kahya'nın sunduğu Kırcami Özel Programına konuk oldu. Programa Topçular Mahalle Muhtarı ve Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Doğuyaka Mahalle Muhtarı Kemalettin Uluçay, Mehmetçik Mahalle Muhtarı Adnan Çetin Güzeloluk Mahalle Muhtarı İzzet Ak Zümrütova Mahalle Muhtarı Şevket Saraç, Yeşilova Mahalle muhtarı ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan , Kırcami Mahalle Muhtarı ve Kırcamililer Dernek Başkanı Enis Gönen ve Tarım Mahalle Muhtarı Veli Can katıldı. Kırcami muhtarları, Kırcami planlarının üst mahkemede savunulmasında ve yürütmenin durdurulması kararı alınmasında büyük emekleri olan ve bölge halkına adeta bayram yaşatan Başkan Menderes Türel'e, pasta keserek, teşekkür etti.Antalya güzel Kırcami çok güzel olacakBaşkan Türel, "Onlara en güzel sürprizi ben dün yaptım ama onlarda bugün bana çok güzel bir pasta ikram ediyorlar. Gerçekten bu sorunun tarih olmasında çok büyük katkısı olan başta Antalyalı hemşerilerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Antalya güzel, Kırcami çok daha güzel olacak. Menderes Türel olduğu sürece inşallah Kırcami'nin sırtı yere gelmeyecek" dedi.Planların uygulanmasında hiçbir engel yokProgramda vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, üst mahkemenin aldığı planların iptaliyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ile artık mevcut planların uygulamasına yönelik mani bir hal kalmadığını belirterek, şunları söyledi: "Engel bir durum yok. O yüzden biz şu anda yürütmenin durdurulması kararıyla artık planları yürütülebilir hale getirdik. İşlemler devam edecek. Tapular verilecek, imar uygulamaları devam edecek. Hatta bu süreçte mahkeme süreci devam etse bile ilçe belediyesi artık çok rahatlıkla çap ve inşaat ruhsatı verebilir hale gelir. Hatta ve hatta artık ilçe belediyesinin muhdesatlarla ilgili gerekenleri yani oradaki eski binaların, yol olması gereken yerlerin, mülkiyetlerin terkini sağlamasıyla birlikte biz orada altyapı çalışmasına da çok hızlı bir şekilde başlamayı ve bunun planlarını yapıyoruz. Şuanda imar planlarının uygulanmasına yönelik hiçbir engel durum söz konusu değil. Hukuk nezdinde de mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."Tapular Mart ayındaTürel, Kırcami halkının tapularına Mart ayında kavuşacağını ifade ederek, "Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar Mart ayında tapuların verilmesinin mümkün olabileceğini bana ilettiler. Eğer bu yetişmeseydi Nisan ayı derdik vatandaşımıza. Biz vatandaşımızı hiçbir zaman kandırmadık ve hiçbir zaman seçime dayalı bir hesabın içerisinde olmadık. Vatandaşımızın bize olan güveni bir seçim hesabına dayalı bir matematikle değildir diye düşünüyoruz. Yetişebileceğini arkadaşlarımız ilettiler. Biz gayret ediyoruz. Mart ayı içerisinde bu tapuların verilmesi yönünde bir adım atılmış olacak" diye konuştu.Muhtarlardan teşekkürKırcami bölgesi muhtarları programda şunları düşünceleri paylaştı:Topçular Mahalle Muhtarı ve Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, "Başkanım ilk görev döneminden bu yana Kırcami ile ilgili yoğun mesai harcadı. Biz kendisine güvendik ve inandık. İnanmasaydık burada olmazdık. Siz bize Kırcami planlaması ya olacak ya olacak dediniz. Biz de bunu halkımıza ilettik. 'Tek güvendiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız, bunun da takibini yapıyor. İnşallah çözülecek, muradınıza ereceksiniz' dedik. Size çok teşekkür ediyoruz. Burar karar insanları bayram havasına soktu."." dedi.Sabaha kadar uyuyamadımDoğuyaka Mahalle Muhtarı Kemalettin Uluçay, "Allah bin kere razı olsun. Şu dünyanın en mutlu insanıyım. Sizin dün verdiğiniz müjdenin ardından sabaha kadar uyuyamadım. Mahalle sakinlerim adına bütün muhtarlarım adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Türel'e inanmayın diyenler mahcup oldularKırcami Mahalle Muhtarı ve Dernek Başkanı Enis Gönen, "Sayın Başkanım seçimden önce Kırcami'ye geldi ve "Ben diplomamı Kırcami'den alacağım" dedi. Gerçekten de diplomayı Kırcami'den almayı hak etti diye düşünüyorum. Dünkü açıklamalarıyla vatandaşlarımız büyük ölçüde rahatladılar. Menderes Türel'e inanmayın diyenler mahcup oldular. Kırcami planı artık Menderes Türel ile eşleşmiştir. Çünkü vatandaş Menderes Türel yapacağım derse yapar diyor. Bugüne kadar Menderes Türel bugüne kadar verdiği sözleri yaptı, bundan sonra da bu işi yapar diye düşünüyorlar. Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.Büyük heyecan yaşıyoruzMuratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akçan, "Mahallemin çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Dün verdiğiniz haberle üzerimizde dolaşan o karabulutlar uzaklaştı. Büyük heyecan yaşıyoruz. Önümüzü açtığı için Menderes Başkan'a tekrar teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Dünden beri telefonum susmuyor. Tüm Kırcami Menderes Türel'e selam ve sevgilerini iletiyor." ifadelerini kullandıÖnümüzü açtınız minnetarızGüzeloluk Mahallesi Muhtarı İzzet Ak, "Başkanım zaten Kırcami ile aile gibi. Bizden daha fazla bizimle aynı zorlukları paylaşan başkanımız önceki dönem de bu dönemde canla başla çalıştı, Kırcami planını benim diplomam olacak diyerek üstlendi. Allah razı olsun kendinden. Ben mahallem adına, Kırcami halkı adına Menderes Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Minnettarız. Bu planın patentini almalı diye düşünüyorum. Plansızlık nedeniyle mahallemizin bir çok alt yapı sorunu var. Bu sorunlarımıza son noktayı koyduğunuz için imarımızı açtığınız için, önümüzü ufkumuzu açtığınız için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştuÇomak soktularZümrütova Mahalle Muhtarı Şevket Saraç, "Kırcami için şimdiye kadar emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 40 senedir bu bölgenin planlamasına ve gelişmesine kim çomak soktuysa Allah'ın izni ile çomak dönmeye başladı. Kırcamimize hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum."Gayretleriniz için teşekkür ederimTarım Mahallesi Muhtarı Veli Can, "30 yıldır kanayan yaraya son 2 aydır vatandaşımızın içine düştüğü karamsarlığa verdiğiniz müjdeli haber ilaç gibi geldi. Biz muhtar arkadaşlarda milletvekilliği döneminizde planlarla Ankara 'ya yanınıza gelmiş, bize her türlü desteği vereceğinizi söylemiştiniz. Kırcami planlaması ile gayretlerinizden dolayı şahsım mahallem adına çok teşekkür ederim." dedi. - ANTALYA