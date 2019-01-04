Kırcami Planları İptal Kararını Üst Mahkeme Durdurdu
1 saat önce
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami planlarını iptal eden mahkeme kararının yürütmesinin üst mahkeme tarafından durdurulduğunu açıkladı.
Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal
, Kırcami planlarını iptal eden mahkeme kararının yürütmesinin üst mahkeme tarafından durdurulduğunu açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi
ve Muratpaşa Belediyesi'nin, 30 yılı aşkındır devam eden Kırcami planlarına yönelik Antalya Şehir Plancıları Odası dava açtı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi Büyükşehir Belediyesi'nin 25 bin ve 5 binlik planlarını, Muratpaşa Belediyesi'nin ise binlik planını 1 Kasım 2018 tarihinde iptal etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'de kararı Konya
Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, yapılan itirazları değerlendirerek yürütmenin durdurulduğunu açıkladı.
Uysal: "Tapularının biran evvel verilmesini bekliyoruz"
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin yeni keşif yapılmasına ve tekrar bilirkişi raporu alınmasına karar verdiğini söyledi. Uysal, kararın yürütmesinin durdurulması ile birlikte Kırcami Planı geçerliliğini koruduğunu ve işlemlerin devam etmesinde de bir sakınca olmadığını söyledi. Kırcamili vatandaşların beklentilerinin ve 5 yıllık emeklerinin şimdilik boşa çıkmamasından memnun olduklarını kaydeden Ümit Uysal " Yetkilileri, ilgilileri Kırcamili komşularımızın tapularını bir an önce vermeye davet ediyoruz. Tapuların bir an önce verilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:45 Kaynak: İHA
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