KIRCAMİLİ İMAR SORUNU İÇİN TOPLANDI - Son Dakika

ANTALYA'da 40 yılı aşkın süredir imar planı bekleyen Kırcami Mahallesi'nde oturanlar, basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında yol kısa süreliğine kapatıldı.

Muratpaşa ilçesi sınırlarında bulunan Kırcami Mahallesi'ni kapsayan imar sorununun yıllardır çözülememesi, mahalleliyi isyan ettirdi. Mahalleli, bölgenin tarım arazisi vasfını yitirdiğini belirterek, tapular dağıtılmasına ve Muratpaşa Belediyesi tarafından çıkartılan imar planına rağmen inşaata izin verilmemesine tepki gösterdi.

Yalı Caddesi ile Kültür Sitesi'nin kesiştiği noktada buluşan mahalle halkı, ellerinde 'İnsan gibi yaşamak istiyoruz', 'İnsanlar sosyal patlamanın eşiğinde', 'Kandırılmaktan bıktık' yazılı dövizler taşıdı. Mahalleli, kangren haline gelen Kırcami sorununun ortadan kaldırılarak imarın açılmasını talep etti.

Topluluk adına konuşan Hasan Ağan, "Niye Kırcami için uğraşılmıyor, sebep ne bilmiyoruz. Kırcami'yi bu kadar terk etmenin anlamı ne" dedi. Kalabalık arasından söz alan Sevgi Satar Dündar ise "Çocuklarımızın geleceğini sağlayamıyoruz. Burada yılanın, taşın, toprağın içinde ömürleri geçti. Devletin arazisine çökmedik, burası atadan bizim yerlerimiz. Büyüklerimiz umutlarıyla ölüp gittiler. Evlatlarımıza bir ev yeri kalsın dediler, ev yapamıyoruz, tarım yapamıyoruz. Hiçbir şekilde faydalanamıyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından bir vatandaşın tapulu arazisi üzerinden geçen ara yolu trafiğe kapatan mahalleli, kısa süreli eylemin ardından yolu trafiğe açtı.