Son Dakika Haberleri: Kırçiçeği Bodrum - Bellona Kayseri Basketbol: 58-65

Kırçiçeği Bodrum - Bellona Kayseri Basketbol: 58-65

1 saat önce

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmesi kesinleşen Kırçiçeği Bodrum, evinde Bellona Kayseri Basketbol'a 65-58 yenilerek 22. hafta sonunda yine galibiyetle tanışamadı.

Kırçiçeği Bodrum - Bellona Kayseri Basketbol: 58-65, System.String[]


KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmesi kesinleşen Kırçiçeği Bodrum, evinde Bellona Kayseri Basketbol'a 65-58 yenilerek 22. hafta sonunda yine galibiyetle tanışamadı.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 15-14 önde kapatırken, soyunma odasına da 36-30 önde girdi. Üçüncü çeyrekte toparlanan Kayseri Basketbol etkili hücum ve savunma performansı gösterdi ve 51-44'lük üstünlük sağladı. Son çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen Kayseri temsilcisi deplasmandan 7 sayı farkla falip dönmesini başardı. Maçın en skorer ismi attığı 31 sayı ile Kayseri Basketbollu Debbie İbekwe oldu. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:46 Kaynak: DHA

Bellona, basketbol, Bodrum, Kayseri, Spor
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