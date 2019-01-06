Kırçiçeği Bodrum - Botaş: 45-89
1 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Kırçiçeği Bodrum, evinde 4. sıradaki Botaş'a 89-45 mağlup olarak 13. haftada da galibiyetle tanışamadı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Kırçiçeği Bodrum
, evinde 4. sıradaki Botaş
'a 89-45 mağlup olarak 13. haftada da galibiyetle tanışamadı.
Bodrum Binnaz Karakaya
Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 19-11 önde tamamlayan Botaş, soyunma odasına 41-22 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Başkent ekibi, 54-34'lük skor avantajıyla girdiği final periyodunda farkı iyice açarak salondan 44 sayı üstün ayrıldı: 45-89. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:53 Kaynak: DHA
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