Son Dakika Haberleri: Kırçiçeği Bodrum Galibiyet Peşinde

Kırçiçeği Bodrum Galibiyet Peşinde

2 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 9 maçı kaybedip son sıraya demir atan Kırçiçeği Bodrum, yarın kendisi gibi galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki İstanbul Üniversitesi'ne konuk olacak.

Kırçiçeği Bodrum Galibiyet Peşinde, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 9 maçı kaybedip son sıraya demir atan Kırçiçeği Bodrum, yarın kendisi gibi galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki İstanbul Üniversitesi'ne konuk olacak.

Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Bodrum temsilcisi, ligde geçen hafta yine alt sıralarda yer alan rakiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'a 81-56 mağlup oldu. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:38 Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Bodrum, Spor
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