Kırçiçeği Bodrum Galibiyet Peşinde

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 9 maçı kaybedip son sıraya demir atan Kırçiçeği Bodrum, yarın kendisi gibi galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki İstanbul Üniversitesi'ne konuk olacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 9 maçı kaybedip son sıraya demir atan Kırçiçeği Bodrum, yarın kendisi gibi galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki İstanbul Üniversitesi'ne konuk olacak.



Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Bodrum temsilcisi, ligde geçen hafta yine alt sıralarda yer alan rakiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'a 81-56 mağlup oldu. - Bodrum

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