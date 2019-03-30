Son Dakika Haberleri: Kırçiçeği Bodrum - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-90

Kırçiçeği Bodrum - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-90

1 saat önce

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ne veda eden Kırçiçeği Bodrum, evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 21 sayı farkla mağlup oldu: 69-90.Karşılaşmanın ilk periyodu 23-23 berabere tamamlanırken, Hatay BŞB ilk yarıyı 48-34 önde bitirdi.

Kırçiçeği Bodrum - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-90, System.String[]


KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ne veda eden Kırçiçeği Bodrum, evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 21 sayı farkla mağlup oldu: 69-90.

Karşılaşmanın ilk periyodu 23-23 berabere tamamlanırken, Hatay BŞB ilk yarıyı 48-34 önde bitirdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan Hatay BŞB final bölümüne 64-48 galip girmesini bildi. Son çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen konuk takım mücadeleyi kazanarak üst sıralardaki yerini korudu. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:03 Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Bodrum, Hatay, Spor
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