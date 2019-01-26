Son Dakika Haberleri: Kırçiçeği Bodrum - İzmit Belediyespor: 61-90

Kırçiçeği Bodrum - İzmit Belediyespor: 61-90

1 saat önce

SALON: Binnaz KarakayaHAKEMLER: Yücel Çilingir (xx), Ahmet Taner (xx), Alican Alıcı (xx)KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Halime (x) 2, Büşra (xx) 6, Beril (xx) 8, Esma (x), Deniz (x) 2, Aycan Birgül (xx) 6, Begüm (x) 3, Kübra (xx) 6, Banks (xxx) 28İZMİT BELEDİYESPOR: Melek (xxx) 10, Ferda (xx) 6, Latanya...

Kırçiçeği Bodrum - İzmit Belediyespor: 61-90, System.String[]


SALON: Binnaz Karakaya

HAKEMLER: Yücel Çilingir (xx), Ahmet Taner (xx), Alican Alıcı (xx)

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Halime (x) 2, Büşra (xx) 6, Beril (xx) 8, Esma (x), Deniz (x) 2, Aycan Birgül (xx) 6, Begüm (x) 3, Kübra (xx) 6, Banks (xxx) 28

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek (xxx) 10, Ferda (xx) 6, Latanya White (xxx) 9, Melike (xxx) 9, Marina Bas (xxx) 15, Alexa Nicole Hart (xxx) 17, Emel (xx) 7, Gizem (xx) 8, Sina (x) 2, Nazlıcan (x) 3, Ceyda (xx) 4

1. PERİYOT: 14-25

İLK YARI: 28-46

3. PERİYOT: 39-70

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Kırçiçeği Bodrum, evinde İzmit Belediyespor'a 90-61 mağlup oldu. Ligdeki ilk sezonunda son sıradan çıkamayan Bodrum temsilcisi, 16. maçında yine galibiyet sevinciyle tanışamadı. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:15 Kaynak: DHA

Ahmet Taner, İzmit, Bodrum, Spor
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