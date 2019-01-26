Kırçiçeği Bodrum - İzmit Belediyespor: 61-90

SALON: Binnaz Karakaya
HAKEMLER: Yücel Çilingir (xx), Ahmet Taner
(xx), Alican Alıcı (xx)
KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Halime (x) 2, Büşra (xx) 6, Beril (xx) 8, Esma (x), Deniz (x) 2, Aycan Birgül (xx) 6, Begüm (x) 3, Kübra (xx) 6, Banks (xxx) 28
İZMİT BELEDİYESPOR: Melek (xxx) 10, Ferda (xx) 6, Latanya White (xxx) 9, Melike (xxx) 9, Marina
Bas (xxx) 15, Alexa Nicole Hart (xxx) 17, Emel (xx) 7, Gizem (xx) 8, Sina
(x) 2, Nazlıcan (x) 3, Ceyda (xx) 4
1. PERİYOT: 14-25
İLK YARI: 28-46
3. PERİYOT: 39-70
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Kırçiçeği Bodrum
, evinde İzmit
Belediyespor'a 90-61 mağlup oldu. Ligdeki ilk sezonunda son sıradan çıkamayan Bodrum temsilcisi, 16. maçında yine galibiyet sevinciyle tanışamadı. - Bodrum