Kırçiçeği Bodrum Liderle Oynuyor
1 saat önce
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kırçiçeği Bodrum, 18. hafta mücadelesinde yarın evinde namağlup lider Çukurova Basketbol'la karşı karşıya gelecek.
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kırçiçeği Bodrum, 18. hafta mücadelesinde yarın evinde namağlup lider Çukurova Basketbol'la karşı karşıya gelecek. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Bodrum temsilcisi ilk yarıda Mersin'de oynanan karşılaşmada rakibine 105-54 mağlup olmuştu. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:09 Kaynak: DHA
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