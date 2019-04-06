Son Dakika Haberleri: Kırçiçeği Bodrum-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 47-85

Kırçiçeği Bodrum-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 47-85

42 dakika önce

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda küme düşmesi haftalar öne kesinleşen Kırçiçeği Bodrum, evinde Mersin Büyükşehir Belediyespor'a da mağlup oldu: 47-85.Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 17-27, ilk yarısı 33-42, üçüncü periyodu da 40-69 sonuçlandı.

Kırçiçeği Bodrum-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 47-85, System.String[]


KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda küme düşmesi haftalar öne kesinleşen Kırçiçeği Bodrum, evinde Mersin Büyükşehir Belediyespor'a da mağlup oldu: 47-85.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 17-27, ilk yarısı 33-42, üçüncü periyodu da 40-69 sonuçlandı. Bu skorla Kırçiçeği Bodrum, normal sezonun son haftasına 25 maçta 1 galibiyetle son sırada girerken Play-Off oynamaya hazırlanan Mersin BŞB, 17 galibiyete ulaştı. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:38 Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Mersin, Bodrum, Spor
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