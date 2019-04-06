Kırçiçeği Bodrum-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 47-85
42 dakika önce
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda küme düşmesi haftalar öne kesinleşen Kırçiçeği Bodrum, evinde Mersin Büyükşehir Belediyespor'a da mağlup oldu: 47-85.Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 17-27, ilk yarısı 33-42, üçüncü periyodu da 40-69 sonuçlandı.
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda küme düşmesi haftalar öne kesinleşen Kırçiçeği Bodrum
, evinde Mersin Büyükşehir Belediyespor
'a da mağlup oldu: 47-85.
Binnaz Karakaya
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 17-27, ilk yarısı 33-42, üçüncü periyodu da 40-69 sonuçlandı. Bu skorla Kırçiçeği Bodrum, normal sezonun son haftasına 25 maçta 1 galibiyetle son sırada girerken Play-Off oynamaya hazırlanan Mersin BŞB, 17 galibiyete ulaştı. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:38 Kaynak: DHA
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