Kırçiçeği Bodrum, Ogm Ormanspor ile Karşılaşıyor
12 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan sonuncu Kırçiçeği Bodrum, yarın OGM Ormanspor deplasmanında terleyecek.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan sonuncu Kırçiçeği Bodrum, yarın OGM Ormanspor deplasmanında terleyecek.
Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Kırçiçeği Bodrum geride kalan 18 haftada hiç gelemezken, OGM Ormanspor ise 18 müsabaka 9 galibiyet ve 9 yenilgi aldı. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:05 Kaynak: DHA
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