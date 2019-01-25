Son Dakika Haberleri: Kırçiçeği Bodrum Prestij Peşinde

Kırçiçeği Bodrum Prestij Peşinde

2 saat önce

KADONLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratarak dibe demir atan Kırçiçeği Bodrum, yarın evinde İzmit Belediyespor karşısında terleyecek.

Kırçiçeği Bodrum Prestij Peşinde, System.String[]


KADONLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratarak dibe demir atan Kırçiçeği Bodrum, yarın evinde İzmit Belediyespor karşısında terleyecek. Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Umutlarını her geçen hafta tüketen Bodrum temsilcisi, ligde çıktığı 15 maçı da kaybetti. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:59 Kaynak: DHA

İzmit, Bodrum, Spor
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