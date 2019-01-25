Kırçiçeği Bodrum Prestij Peşinde
2 saat önce
KADONLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratarak dibe demir atan Kırçiçeği Bodrum, yarın evinde İzmit Belediyespor karşısında terleyecek.
KADONLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratarak dibe demir atan Kırçiçeği Bodrum
, yarın evinde İzmit
Belediyespor karşısında terleyecek. Binnaz Karakaya
Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Umutlarını her geçen hafta tüketen Bodrum temsilcisi, ligde çıktığı 15 maçı da kaybetti. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:59 Kaynak: DHA
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