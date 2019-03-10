Son Dakika Haberleri: Kırçiçeği Bodrum Resmen Küme Düştü

Kırçiçeği Bodrum Resmen Küme Düştü

55 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda hiç galip gelemeyerek son sıraya demir atan Kırçiçeği Bodrumspor, Galatasaray'a da deplasmanda 78-46 yenildi, kümede kalma ihtimalini matematiksel olarak yitirdi.

Kırçiçeği Bodrum Resmen Küme Düştü, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda hiç galip gelemeyerek son sıraya demir atan Kırçiçeği Bodrumspor, Galatasaray'a da deplasmanda 78-46 yenildi, kümede kalma ihtimalini matematiksel olarak yitirdi.

Geçen hafta evinde Gündoğdu Adana Basketbol'a mağlup olarak umut tüketen Bodrum temsilcisi, Galatasaray karşısında fişi resmen çekti. Ligde 21 maçta sıfır çeken Kırçiçeği Bodrum, bitime 5 maç kala düşme barajındaki rakiplerin 6 galibiyet gerisinde kaldı. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:57 Kaynak: DHA

Bodrum, Galatasaray, Spor
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