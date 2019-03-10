Kırçiçeği Bodrum Resmen Küme Düştü
55 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda hiç galip gelemeyerek son sıraya demir atan Kırçiçeği Bodrumspor, Galatasaray'a da deplasmanda 78-46 yenildi, kümede kalma ihtimalini matematiksel olarak yitirdi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda hiç galip gelemeyerek son sıraya demir atan Kırçiçeği Bodrumspor, Galatasaray
'a da deplasmanda 78-46 yenildi, kümede kalma ihtimalini matematiksel olarak yitirdi.
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Basketbol'a mağlup olarak umut tüketen Bodrum temsilcisi, Galatasaray karşısında fişi resmen çekti. Ligde 21 maçta sıfır çeken Kırçiçeği Bodrum, bitime 5 maç kala düşme barajındaki rakiplerin 6 galibiyet gerisinde kaldı. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:57 Kaynak: DHA
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