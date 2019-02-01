Son Dakika Haberleri: Kırçiçeği Bodrum'un Rakibi Fenerbahçe

Kırçiçeği Bodrum'un Rakibi Fenerbahçe

2 saat önce

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 16 maçta 16 mağlubiyet alarak son sıradan kurtulamayan Kırçiçeği Bodrum, yarın 13 galibiyeti bulunan 3. sıradaki Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kırçiçeği Bodrum'un Rakibi Fenerbahçe, System.String[]


KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 16 maçta 16 mağlubiyet alarak son sıradan kurtulamayan Kırçiçeği Bodrum, yarın 13 galibiyeti bulunan 3. sıradaki Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan maçı Fenerbahçe 105-59 kazanmıştı. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:36 Kaynak: DHA

Spor
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