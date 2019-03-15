Kırçiçeği Bodrum Veda Turlarında

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 21 maçı da kaybederek bitime 5 hafta kala kümede kalma umutlarını matematiksel olarak yitiren Kırçiçeği Bodrum, yarın Bellona Kayseri Basketbol'u konuk edecek.





KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 21 maçı da kaybederek bitime 5 hafta kala kümede kalma umutlarını matematiksel olarak yitiren Kırçiçeği Bodrum, yarın Bellona Kayseri Basketbol'u konuk edecek.



Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 14.00'te yapılacak. - Bodrum

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cedi Osman'lı Cleveland, Orlando'ya Yenildi

Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Katılmayan Arda Turan: Kulüp İzin Vermiyor

Antalyasporlu Serdar Özkan'ın Annesi Hayatını Kaybetti

Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz'ı Milli Takım'a Davet Etmesi Bekleniyor