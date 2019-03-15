Kırçiçeği Bodrum Veda Turlarında
17 dakika önce
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 21 maçı da kaybederek bitime 5 hafta kala kümede kalma umutlarını matematiksel olarak yitiren Kırçiçeği Bodrum, yarın Bellona Kayseri Basketbol'u konuk edecek.
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 21 maçı da kaybederek bitime 5 hafta kala kümede kalma umutlarını matematiksel olarak yitiren Kırçiçeği Bodrum, yarın Bellona Kayseri Basketbol'u konuk edecek.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 14.00'te yapılacak. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:06 Kaynak: DHA
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