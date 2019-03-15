Son Dakika Haberleri: Kırçiçeği Bodrum Veda Turlarında

Kırçiçeği Bodrum Veda Turlarında

17 dakika önce

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 21 maçı da kaybederek bitime 5 hafta kala kümede kalma umutlarını matematiksel olarak yitiren Kırçiçeği Bodrum, yarın Bellona Kayseri Basketbol'u konuk edecek.

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KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 21 maçı da kaybederek bitime 5 hafta kala kümede kalma umutlarını matematiksel olarak yitiren Kırçiçeği Bodrum, yarın Bellona Kayseri Basketbol'u konuk edecek.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 14.00'te yapılacak. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:06 Kaynak: DHA

Spor
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