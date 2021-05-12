Kırçıl, "Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleridir" - Son Dakika

Kırçıl, "Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleridir"

12.05.2021 14:55
Kırçıl,

Engelliler Haftasının bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleri olduğunu belirten Memur-Sen Elazığ Şubesi Engelliler Komisyonu Başkanı Engin Kırçıl, "Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir gün ve haftada değil, sürekli ele alınmalı, gündemde tutulmalıdır" dedi.

Engelliler Haftasının bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleri olduğunu belirten Memur-Sen Elazığ Şubesi Engelliler Komisyonu Başkanı Engin Kırçıl, "Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir gün ve haftada değil, sürekli ele alınmalı, gündemde tutulmalıdır" dedi.

Memur Sen Elazığ Şubesi Engelliler Komisyonu Başkanı Engin Kırçıl, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Engelliler Hastası' ile ilgili basın açıklaması yaptı. Başkan Kırçıl, açıklamada engellilerin çözüm bekleyen talep ve beklentilerine değindi.

Bu haftanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Kırçıl, " Engellilerimizin hatırlanması, onların sorunlarının çözümlenmesi ve seslerinin duyurulması aşamasında bu hafta oldukça önemlidir. Ülkemizdeki engelli vatandaşlarımız, çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların çözümü kadar engelliliği ortadan kaldıracak tedbirleri almak da önemlidir. Bu konuda devletin yanı sıra sivil toplum örgütlerine de büyük görevler düşmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinin olması, engelli vatandaşlarımızın daha rahat ve kaliteli eğitim almaları olmazsa olmazdır. Eğitim kurumlarının engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, çalışan engellilerimizin yaşadığı sorunların takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çalışma ortamlarının uygun hale getirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kullanacakları materyallerin temini konusunda üzerimize düşeni yapmanın çabası içerisindeyiz" dedi.

Açıklamasını sürdüren Kırçıl;" Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın %85'inden az olmaması için gerekli çalışmaların yapılması, engelli kamu görevlileri, emekliliklerinde derece ve kademelerine bakılmaksızın yeşil pasaport hakkından yararlandırılması, engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemeleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu toplu sözleşmenin tarafı olan Konfederasyon tarafından bildirilecek engelli kamu görevlileri temsilcisi yer alması, engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilenler kapsamında Hac farizası ve Umre için belirli bir kontenjan verilmesi ve bu kontenjanlar engelliler tarafından doldurulmadığı takdirde yine diğer alanda kullanılmalıdır, engellilerin eğitim ve öğretim ile alakalı problemleri ve rehabilitasyon merkezlerinin daha verimli hale getirilmesi, tüm kurumlarda çalışan Engellilerin sağlık konulu sürekli ibareli raporların vergi indirimi ÖTV muafiyeti ve ehliyet dahil olmak üzere engelli ölçütü yönetmeliğine bakılmaksızın mevcut raporu ile işlemlerini sürdürebilmelidir " diye konuştu. - ELAZIĞ

Kırçıl, Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleridir

Memur Sen, Engelli, Elazığ, Kamu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kırçıl, 'Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleridir' - Son Dakika


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