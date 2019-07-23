Son Dakika Haberleri: Kırdağ'da buzağı ve Kuzu yarışması renkli görüntülere sahne oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kırdağ'da buzağı ve Kuzu yarışması renkli görüntülere sahne oldu

13 dakika önce

Oltu İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Oltu Belediyesi iş birliği ile çiftçileri üretime teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kuzu oğlak yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Kırdağ'da buzağı ve Kuzu yarışması renkli görüntülere sahne oldu, System.String[]
Oltu İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Oltu Belediyesi iş birliği ile çiftçileri üretime teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kuzu oğlak yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma öncesi besiciler, buzağı ve oğlakları adeta gelin gibi süsleyerek alana getirdiler.

Oltu İlçe Tarım Orman Müdürü Temel Aslan, "Köylülerimizi üretime teşvik etmek amaçlı Oltu Belediyesi ile ortak bir proje ile çiftçilerimizi bal üreticilerimizi yarıştırdık. İlk olmasına rağmen katılımdan hayli memnunuz. Bundan sonraki yıllarda çok daha fazla çiftçimiz bu aktivitelere katılacağına eminim" dedi.

Buzağı yarışmasında Hüseyin Kul'a ait buzağı birinci Recep Değirmencioğlu'na ait buzağı ikinci, Ömer Aslan'a ait buzağı ise üçüncü oldu.

Kuzu Oğlak yarışmasında Necmettin Aydına ait kuzu birinci Ruhi Çalışkana ait kuzu ikinci Nurhan Demir'e ait oğlak üçüncü oldu.

Bal yarışmasında ise Yaşar Kaya birinci, İlminur Akbulut ikinci, Necati Taşçı ise üçüncü oldu.

Yarışmaya katıp dereceye giren yarışmacılardan birincilere bin lira ikincilere yedi yüz elli lira üçüncüye ise beş yüz lira para ödülü verildi. Dereceye giren birincilere Tarım Orman İl Müdürü Osman Akar tarafından ödülleri verilirken diğer çiftçilerde ödüllerini törene katılan protokol mensuplarının elinden aldı.

Yarışmada dereceye giremeyen buzağı ve oğlak sahiplerine teselli ikramiyesi olarak bir çuval yem verildi. - ERZURUM
Oltu, Kuzu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zeytinyağı alırken sağlığınızdan olmayın! İşin uzmanı gerçek zeytinyağının nasıl anlaşılacağını anlattı Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:04:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırdağ'da buzağı ve Kuzu yarışması renkli görüntülere sahne oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]