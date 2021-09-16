Üye Girişi
Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda - Son Dakika

Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda

16.09.2021 14:40

Gümüşhane'de kireç fabrikasından çıkan siyah dumanlar bölge halkını rahatsız etti. Kanserojen madde içerek petrokok yakıtı kullanıldığı iddia eden halk, bahçelerinde sebze-meyvenin bile artık yetişmediğini söyledi. Bir mahalle sakini evdeki bezlerin bile simsiyah olduğunu söylerken özellikle çocukların sağlığından endişe ettiklerini dile getirdi.

Kentte merkeze bağlı Kale köyünde, 1978 yılında faaliyete geçen kireç fabrikasının bacasından son zamanlarda çıkan siyah dumanlar, köy halkının tepkisine neden oldu. Köylüler, bacadan çevreye salınan dumanın, sağlıklarını etkilediğini söyledi.

ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORLAR

İzinsiz kimyasal yakıt kullanıldığını, şikayetlerine rağmen çözüm alamadıklarını dile getiren köylüler, insan sağlığına ve çevreye zarar verdiğini savundukları fabrikada önlem alınmasını istiyor.

Fabrikadan çıkan dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda

"HİÇBİR FİLTRE SİSTEMİ YOK"

Fabrikanın kanserojen madde barındıran 'petrokok' yakıtı kullandığını iddia eden köylülerden Mahir Alemdar, "Fabrika petrokok kömürü kullanıyor. Hiçbir filtre sistemi yok. Başka fabrikalardan çıkan eski filtreleri kullanıyor ve kaçak yapıyor. Misafirlerimiz geliyor, kokudan rahatsız oluyor. Firma sahibiyle görüşüyoruz, bize 'Evleriniz yanlış yere yapılmış keşke almasaydınız' diyor. Arkadaşımın hanımı, şu anda kemoterapi alıyor, kanser oldu. Ailesinde hiç böyle bir şey yok, kanser oldu. Biz kendimizden de şüpheliyiz, çevremizde herkesin şüpheleri var. Bahçemde meyve olmamaya başladı. Fabrikanın kanunlara uygun şekilde, filtreli, çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmeden çalışmasını istiyoruz?" diye konuştu.

Fabrikadan çıkan dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda

"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Yetkililerle görüşme sağladıklarını fakat hiçbir çözüme ulaşılamadığını söyleyen Gülahmer Tokmak da "Fabrikanın isi, dumanı, tozu, bizi zehirliyor. Çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz. Fabrika her gün dumanı, tozu etrafa salıyor. Yetkililerle de konuştuk, çözüm alamadık. Zaten denetlemeye gelineceği zaman da fabrikaya haber veriliyor, çalışmalar duruyormuş" dedi.

Fabrikadan çıkan dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda

"TEMİZLİK BEZLERİ SİMSİYAH OLUYOR"

Evlerinde temizlik yaparken bezlerin simsiyah olduğundan yakınan Gülderen Kaya ise "Sorunumuz çok büyük, her gün bu kirliliği çekiyoruz. Her sabah kalktığımızda, camlarımızı sildiğimizde, elimizdeki bezler simsiyah oluyor. Lağım kokusu gibi bir koku var. Bu kokuyu sürekli içimize çekiyoruz. Şikayetlerimizi ilettik fakat sonuç çıkmadı. Bir gün bizimle yaşasınlar, sofralarımıza otursunlar, bakalım yaşayabilecekler mi" diye konuştu.

Öte yandan fabrika yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Fabrikadan çıkan dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda
Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda

Kimyasal, Fabrika, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı 14:52 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız 14:41 İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı 14:35 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 14:23 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçında Kerem Aktürkoğlu'na görevler verdi 14:05 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçında Kerem Aktürkoğlu'na görevler verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi 13:58 Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız 13:49 Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 12:30 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı

Son Dakika Haberleri
14:48 Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı
14:38 Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor
14:34 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
14:26 Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı
14:23 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu
14:17 Kız arkadaşının evini taşlayan adam, Atatürk'e hakaretten tutuklandı
14:13 Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım
14:04 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçında Kerem Aktürkoğlu'na görevler verdi
13:51 İrfan Cam Kahveci'nin yaşadığı sakatlıklar endişe yarattı
13:49 Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL         
14:53
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor         
14:38
Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı         
14:27
Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım         
14:14
Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark         
14:02
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı         
12:09
Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu         
11:58
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş         
11:48
Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı         
11:04
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 14:58:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement