Kireç kuyusuna düşen vatandaş ve büyükbaş hayvan kurtarıldı
2 saat önce
Amasya'da AFAD ekipleri, kireç kuyusuna düşen vatandaşı ve büyükbaş hayvanı kurtardı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:10 Kaynak: İHA
'da AFAD
ekipleri, kireç kuyusuna düşen vatandaşı ve büyükbaş hayvanı kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Boğazköy Fındıklı
mevkisinde bir büyükbaş hayvan otladığı sırada kireç kuyusuna düştü. Sahibi olan Engin Dosdoğru, hayvanı kurtarmaya çalışırken kendisi de kireç kuyusuna düşerek mahsur kaldı. Vatandaşların durumu AFAD'a bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler, vatandaşı ve hayvanı kireç kuyusundan kurtardı. - AMASYA
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