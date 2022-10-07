Kireç sökücü içen 3 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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Kireç sökücü içen 3 çocuk hastanelik oldu

07.10.2022 15:59
Kireç sökücü içen 3 çocuk hastanelik oldu

Kastamonu'da kireç sökücü içen 4 çocuk, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu'da kireç sökücü içen 4 çocuk, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da yaşayan uyruklu ailenin çocukları Farzane H. (2), Zeynab H. (4) ve Zahra H. (1), evde buldukları kireç sökücüyü içti. Mide bulantısı gibi şikayetler sebebiyle ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çocuk Cerrahi Polikliniğine yatırıldı. Tedavileri devam eden çocuklardan Farzane H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kireç sökücü içen 3 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

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