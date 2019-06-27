Son Dakika Haberleri: Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
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Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, çatı kiremitlerinin arasına sıkışan serçe, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, çatı kiremitlerinin arasına sıkışan serçe, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Edremit'e bağlı Camivasat Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan Edremit Kaymakamlığı lojmanının çatı kiremitlerine serçe sıkıştı. Esnafın çağırdığı  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Daire Amirliği'ne bağlı ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kiremitler arasındaki serçeyi kurtardı. Yarası olmadığı anlaşılan kuş, doğaya salındı.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:07 Kaynak: DHA
Hürriyet, Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Güncel
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