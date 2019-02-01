Kırgarat-C'den Manço ve İpekçi Mesajı
1 saat önce
Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C) Türk Müziğinin efsane ismi Barış Manço ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Abdi İpekçi için yazılı mesaj yayımladı.
Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C) Türk Müziğinin efsane ismi Barış Manço ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Abdi İpekçi için yazılı mesaj yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"12 Eylül öncesi gerçekleştirilen suikastın sebep ve sonuçları kamuoyuna farklı yansıdı. Suikastte İpekçi'nin tanınınmış bir gazeteci olarak seçildiği kanısı yaygın. Görevleri gerçekleri çıplaklığı ile açıklamak olan gazetecilerin zorlu bir görevi ifa ettikleri kanısındayız. Barış Manço ise eserleri ve yaptığı televizyon programları ile yaşadığı dönemde iz bırakan bir sanatçı usta onları unutmadığımızı belirtir, mekanlarının cennet olmasını dileriz." - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
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