Son Dakika Haberleri: KIRGARAT-C'den Muhammed Mursi açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

KIRGARAT-C'den Muhammed Mursi açıklaması

31 dakika önce

Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiyle ilgili Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık açıklama bulundu.

KIRGARAT-C'den Muhammed Mursi açıklaması, System.String[]
Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiyle ilgili Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık açıklama bulundu.

Cemiyet Başkanı Yanık açıklamasında; "İnsanların oylarıyla iktidar olmuş kişilerin şaibeli şekilde iktidardan alınmasını şiddetle kınıyoruz. Onların ölümleri üzerinden dahi prim yapmaya çalışan yönetimi de eleştiriyoruz" dedi.

İnsanlık tarihi açısından yaşananların elzem olduğunu aktaran Yanık, açıklamasında;

"Haber ajanslarını manşetlerinde Mursi'ye 20 dakikadan fazla müdahale edilmediği yönünde iddialar var. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin ölümünde şaibe olmadığı da ileri sürülüyor. Birçok soru işaretinin olduğu ölümün arkasında ki sır perdesinin kaldırılması toplum nezdinde çok önemlidir. İnsanın temel hak ve ödevlerinin çiğnenmesinin daima karşısında olduğumuzu bildirir, hayatını kaybeden Mısır eski Devlet Başkanı Mursi'ye rahmet dileriz. Yaşanan olayın Uluslararası İnsan Hakları Derneklerince de araştırılarak gerekli sonuca ulaştırılması en büyük temennimizdir." - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:19 Kaynak: İHA
Kırşehir, Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz basını Mursi'ye 20 dakika boyunca müdahale edilmediğini iddia etti Yıldız futbolcu Salah'a Mursi tepkisi! Son dakika! Yeni askerlik sistemiyle ilgili nihai oylama 25 Haziran'da yapılacak Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:50:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KIRGARAT-C'den Muhammed Mursi açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]