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Kırgız asıllı güvenlik korucusu kazada öldü

6 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Kırgız asıllı Mesut Ufuk (25), motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Kırgız asıllı güvenlik korucusu kazada öldü, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Kırgız asıllı Mesut Ufuk (25), motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Erciş ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Çakırbey mevkiinde meydana geldi. Motosikletiyle Erciş'ten Altındere Mahallesi'ne doğru yola çıkan güvenlik korucusu Mesut Ufuk kaza yaptı. Kırgız asıllı Ufuk, olay yerinde hayatını kaybederken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Trafik kazasında hayatını kaybeden ve 2 yıldır güvenlik korucusu olarak görev yapan Ufuk, Altındere Mahallesi'nde toprağa verildi.


Altındere, Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:19 Kaynak: DHA
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