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Kırgız asıllı güvenlik korucusu motosiklet kazasında öldü
6 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Kırgız asıllı Mesut Ufuk, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:08 Kaynak: AA
Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Kırgız asıllı Mesut Ufuk, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Çakırbey Mahallesi'nden Altındere Mahallesi'ne giden 25 yaşındaki Ufuk'un kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Mesut Ufuk'un cenazesi, ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 yıldır güvenlik korucusu olarak görev yapan Ufuk, Altındere Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
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