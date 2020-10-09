Kırgız asıllı Türk vatandaşından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde Kırgız asıllı Türk vatandaşı, çektiği kliple Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 38 yıl önce göç ederek Erciş'in Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleriden Kenan Aytaç, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bu kapsamda bir klip hazırlayarak Azerbaycan'a destek mesajı veren Aytaç, her zaman Azerbaycan halkının yanında yer alacaklarını söyledi.

Aytaç, "Burada bütün kalbimizle orada yaşayan soydaşlarımızın yanındayız. Bir ihtiyaç durumunda onlarla beraber mücadele edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da birlik ve beraberlik içerisinde olacağız." diye konuştu.