Kırgız Büyükelçi'den KAYSO'ya Ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgız Büyükelçi'den KAYSO'ya Ziyaret - Son Dakika

Kırgız Büyükelçi'den KAYSO'ya Ziyaret

6 saat önce

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Ticaret Ataşesi Mederbek Kanıbekuulu ve beraberindeki heyet Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Kırgız Büyükelçi'den KAYSO'ya Ziyaret, System.String[]

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Ticaret Ataşesi Mederbek Kanıbekuulu ve beraberindeki heyet Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.


Ziyaretten Duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Kardeş ve dost ülkemiz Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisini Odamızda görmek bizi mutlu etti. Geçen yıl Kayseri'den Kırgızistan'a 20'ye yakın üyemiz 5 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdi. Tabi bu rakam çok yeterli değil. Bu ziyaret ikili ilişkilerimize de olumlu yansıyacaktır. İki ülke arasındaki ticaret hacmini genişletmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sayın Büyükelçimize ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Daha sonra söz alan Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, hem Kırgızistan hakkında bilgi vermek hem de Kayseri hakkında bilgi almak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, ev sahipliğinden dolayı KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye teşekkür etti.


Büyükelçi Ömüraliyev, Kırgızistan'ın Avrasya Ülkeler Birliği üyesi olduğu için, 28 ülke ve 1 milyardan fazla nüfusa sahip pazarlara gümrüksüz erişim imkanı olduğunu belirterek, Kayserili firmaları Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet etti. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Kırgızistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda günlük yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyor
15 Temmuz'da ilk selayı okuyan ünlü hafız İsmail Coşar ile eşi trafik kazasında yaşamını yitirdi Kendini gasp ettiren muhasebecinin filmleri aratmayan planı deşifre oldu Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:27:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgız Büyükelçi'den KAYSO'ya Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]