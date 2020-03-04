Kırgız Büyükelçi'den KAYSO'ya Ziyaret - Son Dakika

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Ticaret Ataşesi Mederbek Kanıbekuulu ve beraberindeki heyet Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.



Ziyaretten Duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Kardeş ve dost ülkemiz Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisini Odamızda görmek bizi mutlu etti. Geçen yıl Kayseri'den Kırgızistan'a 20'ye yakın üyemiz 5 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdi. Tabi bu rakam çok yeterli değil. Bu ziyaret ikili ilişkilerimize de olumlu yansıyacaktır. İki ülke arasındaki ticaret hacmini genişletmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sayın Büyükelçimize ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Daha sonra söz alan Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, hem Kırgızistan hakkında bilgi vermek hem de Kayseri hakkında bilgi almak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, ev sahipliğinden dolayı KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye teşekkür etti.



Büyükelçi Ömüraliyev, Kırgızistan'ın Avrasya Ülkeler Birliği üyesi olduğu için, 28 ülke ve 1 milyardan fazla nüfusa sahip pazarlara gümrüksüz erişim imkanı olduğunu belirterek, Kayserili firmaları Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet etti. - KAYSERİ