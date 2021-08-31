Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı anısına Er Manas heykeli dikildi - Son Dakika

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı anısına Er Manas heykeli dikildi

ANKARA - Ankara'da Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yılı anısına Er Manas heykelinin açılışı yapıldı. Heykel Açılışında Kırgızistan Büyük Elçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Keçiören Belediye Başkanı eşliğinde heykelin üstündeki kırmızı örtü indirilerek misafirlerin ve halkın beğenisine sunuldu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kalaba Kent Meydanı'nda Kırgızistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü'nün 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Er Manas heykelinin açılışı yapıldı. Açılışa Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve çok sayıda ülkenin büyükelçisi katıldı. Heykel açılışı yapıldıktan sonra katılımcılar Manas sergisini gezdiler.

Er Manas destanı Keçiören'de yaşayacak

Keçiören Belediyesi tarafından Kırgız Cumhuriyetinin bağımsızlığının 30'uncu yılı anısına inşa edilen Er Manas heykelinin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Manas destanı bizim çocukluğumuzda okuduğumuz bir destandır. Tarih ve edebiyat kitaplarımızda Manas destanı okutulmuştur ve dünyanın en uzun destanıdır. Bir taraftan devlet yönetimi bir taraftan insan yönetimi bir taraftan da insani değerleri anlatan; 840 yılında oluşmaya başlamış bugüne kadar gelen, gelirken de söylenilenlerin ne kadar doğru ve gerçek olduğu zamanla anlaşılan bir destandır." dedi.

Ömüraliyev, "Türkiye Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir"

Er Manas heykelinin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getireren Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, "Bugün Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yılını kutlamak için Türk kardeşlerimizin başkenti Ankara'nın Keçiören ilçesinde Manas heykelinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu heykel iki kardeş halkın yüzyıllarca devam eden ebedi dostluğunun bir simgesidir. Manas atamızın heykelinin Ankara'da açılmasına katkı sağlayan bütün Türk ve Kırgız vatandaşlarımıza, cumhurbaşkanlarımıza ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a gönülden teşekkür ederim. Tarih sayfalarına bakacak olursak 30 yıl önce 31 Ağustos 1991 tarihinde Kırgızistan bağımsızlığını ilan etti. Kırgızistan'ın 2300 yıllık bir tarihi vardır. Türkiye Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. İşbirliğimiz 30 yıldır her alanda başarıyla gelişmektedir. Manas heykelinin dikilmesi kardeşlik bağların güçlenmesine ve ortak kültür değerlerimizin korunmasına katkı sağlayacaktır. Manas destanı kendi özgürlüğü, bağımsızlığı ve namusu için mücadele eden Kırgız halkının kahramanlık savaşının muhteşem bir hikayesidir. Tartışılmaz bir hatıra olarak kabul edilir." diye konuştu.