Kırgız Derneğinden Başkan Uysal'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgız Derneğinden Başkan Uysal'a ziyaret - Son Dakika

Kırgız Derneğinden Başkan Uysal'a ziyaret

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kuruluş çalışmalarını yeni tamamlayan ve merkezi Antalya'da bulunan Kırgız Derneği Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği yönetimiyle makamında bir araya geldi.

Kırgız Derneğinden Başkan Uysal'a ziyaret, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kuruluş çalışmalarını yeni tamamlayan ve merkezi Antalya'da bulunan Kırgız Derneği Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği yönetimiyle makamında bir araya geldi.


Türk dünyası ve akraba topluluklarla güçlü bağlar kuran Başkan Uysal, kuruluş çalışmalarını tamamlayan ve merkezi Antalya'da bulunan Kırgız Derneği Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Sharapat Toktosadykova ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette Toktosadykova, derneklerinin amaçları konusunda Başkan Uysal'ı bilgilendirdi. Başkan Uysal'ın Türk dünyası ve akraba topluluklara yönelik çalışmalarını ve derneklere verdiği desteği büyük bir hayranlıkla takip ettiklerini söyledi. Ziyaret dolayısıyla son derece memnun olduğunu dile getiren Başkan Uysal ise Türk dünyası ve akraba topluluklarla güçlü bağlar kurmanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "Atamızın vasiyetine sahip çıkarak, sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biz hep bir bütünüz" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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