Kırgız Gazi, Çocuklara Ata Sporu Okçuluğu Öğretiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliğinde görev yaparken PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan Kırgız Ali Timur, açtığı kursta çocuklara ata sporu okçuluğu sevdiriyor.

ŞENER TOKTAŞ



Tatvan kırsalında iki yıl önce teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada sağ omuzuna ve sağ eline 3 merminin isabet etmesi sonucu yaralanan Kırgız gazi Timur, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından malulen emekli oldu.



Ardından, ailesinin yaşadığı Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne gitmeyen Timur, terör örgütüyle sadece silahlı değil, silahsız da mücadele edilebileceğini göstermek, gençleri kötü alışkanlık ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmak için 5 ay önce başkanlığını yürüttüğü Tatvan Kayı Okçuluk Şubesi'nin açılmasını sağladı.



Vücuduna isabet eden mermilere rağmen pes etmeyen gazi Timur, ilçede okçuluğu yaygınlaştırmak için hafta sonları çocuklara kurs vermeye başladı.



Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın destekleriyle Tatvan Spor Salonu'nda düzenlenen kursa katılan çocuklar, Timur'un gözetiminde "Gaza niyetine, ya Hak" diyerek ilk defa ok atmanın heyecanını yaşıyor.



"Okçuluğu yaygınlaştırmak istiyoruz"



Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014-2017 yıllarında Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptığını söyledi.



Terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada yaralandığını anlatan Timur, "İki yıl tedavi gördüm. O dönem sağ elimi kullanamıyordum. Şimdi 5 kilogramdan fazla taşıyamıyorum." dedi.



Emekli olduktan sonra gençlere yönelik neler yapabileceği konusunda düşündüğünü belirten Timur, şöyle konuştu:



"Terörle mücadeleyi sadece silahlı olarak düşünmüyorum, silahsız da mücadele etmek için Tatvan'da kaldım. Amacım gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak, spora yöneltmek ve onlara hizmet etmek. Bütün gençler kardeşimizdir. Hepsini kardeş bilerek Ahlat Kayı Okçuluk Şube Başkanı ile konuşup burada şube açılmasını istedik. Tatvan'a şubemizi açtık. Oldukça ilgi var. Hafta sonu 40 çocuğa, hafta içi de yetişkinlere eğitim veriyoruz. Okçuluğu yaygınlaştırmak ve gençlere geçmişi anlatmak istiyoruz."



Timur, bölgede kendini geliştiren gençlerin 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde ok atmalarını istediklerini dile getirdi.



Gençler için il merkezi ve ilçelerde yarışmalar düzenlemek istediklerini anlatan Timur, "Okçuluk çocuk ve gençler için faydalı. Çünkü odaklanma ve dikkati artırıyor. Çocuklar, kursa başladıktan sonra öğretmenleri dersi anlatırken çok dikkatli dinlediklerini ve sınavlarda soruları dikkatli okuduklarını söylüyor. Serbest zamanlarını da sporla geçirmeleri beni mutlu ediyor." diye konuştu.



"Amacımız çocuklara 1071 ruhunu aşılamak"



Timur, ata sporu okçuluğu Kırgız, Türk ve Kürt ayrımı yapmadan bütün gençlere anlatmayı amaçladığının altını çizerek, "Asıl amacım çocuklarımıza 'Kardeşiz, Müslüman'ız' diyerek birlik olmayı öğretmek ve Malazgirt ruhunu aşılamak. Atalarımız 1071'de Ahlat'a otağı kurup oradan Malazgirt'e geçtiyse, buradaki gençlere de bulunduğumuz toprağın ne kadar değerli olduğunu aşılamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kursa katılan Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammed Akçay da daha önce bağlama kursunda tanıştığı Timur'un, kendisini ok atmaya teşvik ettiğini belirtti.



Kız kardeşiyle kursa katılan Tatvan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Didem Sucuk da "Okçuluk ata sporu olduğu için ayrı bir sevgim var. Üç ay önce okulumuzda duyuru yapıldı. İlk günden başvurdum, halen devam ediyorum." dedi.



Ablasıyla kursa katılan Vangölü Ortaokulu öğrencisi Ömer Asaf Sevimlikurt da okçuluğu sevdiğini belirterek, "Okçuluk kursuna katılacağım hiç aklıma gelmezdi. Ablamı izleye izleye ben de sevdim. Şimdi çok severek yaptığım bir spor." diye konuştu.

