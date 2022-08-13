Kırgızistan'da altın kaplamalı komuz, Milli Tarih Müzesi'nde yerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan'da altın kaplamalı komuz, Milli Tarih Müzesi'nde yerini aldı

13.08.2022 13:30
Kırgızistan'da altın kaplamalı komuz, Milli Tarih Müzesi'nde yerini aldı

Kırgız halkının geleneksel kültüründe önemli yeri olan müzik aleti komuzun değerini genç nesillere aktarmak için hazırlanan altın kaplamalı komuz, sergilenmeye başladı.

Kırgız halkının geleneksel kültüründe önemli yeri olan müzik aleti komuzun değerini genç nesillere aktarmak için hazırlanan altın kaplamalı komuz, sergilenmeye başladı.

Başkent Bişkek'te yardımsever iş adamı Niyazbek Aybaşev'in sponsorluğunda, usta Maratbek Berikbayev ve Ali Mamarasulov tarafından hazırlanan altın kaplamalı komuz, Milli Tarih Müzesi'ne hediye edildi.

Müzede düzenlenen törene, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Çingiz Esengulov, akademisyenler, bürokratlar, halk sanatçıları ve davetliler katıldı.

Törende, altın süslemeli komuzun amacının, atalardan kalan mirası yüceltmek, genç nesillere telli çalgıya saygıyı aşılamak ve değerini anlatmak olduğu vurgulandı.

Kırgız yardımseverin yaptırdığı altın kaplamalı komuzlardan ilki, 2015'te aşıklar (aitış) yarışmasında birinci olan yarışmacıya, ikincisi 2021'de kentindeki Suleyman Müzesi'ne hediye edilmişti.

Her biri yaklaşık 4 bin 300 dolara mal olan altın kaplamalı dördüncü komuzun ise bugün Bişkek'teki Intımak (Birlik) Parkı'nda düzenlenecek olan aşıklar yarışmasında birinci olana hediye edileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kırgızistan'daki kazılarda tarihi ve kültürel mirasa ait 44 obje bulundu Kırgızistan'daki kazılarda tarihi ve kültürel mirasa ait 44 obje bulundu
Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da altın kaplamalı komuz, Milli Tarih Müzesi'nde yerini aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 13:30:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da altın kaplamalı komuz, Milli Tarih Müzesi'nde yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement