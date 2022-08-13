Her biri yaklaşık 4 bin 300 dolara mal olan altın kaplamalı dördüncü komuzun ise bugün Bişkek'teki Intımak (Birlik) Parkı'nda düzenlenecek olan aşıklar yarışmasında birinci olana hediye edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da altın kaplamalı komuz, Milli Tarih Müzesi'nde yerini aldı - Son Dakika

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