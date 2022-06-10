Kırgız hasta Türkiye'de kendi kök hücresinden yapılan nakille sağlığına kavuştu

Kırgızistan'da kemik iliği kanseri teşhisi konulan, ülkesinde yapılan kemik iliği naklinin ardından hastalığı 3 yıl sonra tekrarlayan Saltanat Doldoeva, Türkiye'de "kendi kök hücresinden" yapılan kemik iliği nakil yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Bişkek'te yaşayan 41 yaşındaki 4 çocuk annesi Doldoeva, 3 yıl önce kan değerlerinin düşmesi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaptıkları tetkik ve muayenelerde genç kadına kemik iliği kanseri teşhisi koydu.

Sağlık durumu her geçen gün kötüye giden Doldoeva'ya ülkesinde kendi hücresinin kullanıldığı otolog kök hücre nakli yapıldı.

Yapılan naklin ardından sağlığına kavuşan Kırgız hasta, 3 yıl sonra rahatsızlığının tekrarlamasının ardından tedavi olmak için Türkiye'ye geldi.

İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezinde 3 ay önce tedavi altına alınan Doldoeva'ya Türk doktorlar ikinci kez otolog kök hücre nakli yapmaya karar verdi. Kırgız hasta, 3 hafta yapılan naklin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Hastaya yakınlarından ve donörden uygun nakil bulunamadı

Nakli gerçekleştiren SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Bozyaka Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) Hematoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Bilgir, AA muhabirine, hastanın kendilerine başvurduğu zaman kan değerlerinin çok kötü olduğunu, acil olarak tedaviye başladıklarını söyledi.

Başka bir yakını ya da donörden kemik iliği nakli yapmak için vakitlerinin olmadığından hastaya ikinci kez otolog nakil yapma kararı aldıklarını anlatan Bilgir, şunları kaydetti:

"Hastanın kök hücre toplamasına geçtik. Kök hücre toplamak için hastaya önce bir, kemoterapik bir ajan verdikten sonra hastanın kök hücrelerini toplayıp, dondurduk. Sonra hastaya yeniden ilaç verdik. Bu hastanın kendi bünyesinde olan tüm kötü hücreleri yok ettik. Bundan sonra daha önce kendinden alarak dondurduğumuz hücreleri hastaya vererek nakli gerçekleştirmiş olduk. Hastamızın kan değerlerinde herhangi bir komplikasyon yok. Hastamızı kısa bir zamanda da taburcu etmeyi planlıyoruz."

Bilgir, Sağlık Bakanlığının sağladığı şartlarla hem yurt içinden hem de yurt dışında birçok hastaya kemik iliği nakli yaparak sağlıklarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

"Naklim yapıldı çok iyiyim"

Türkiye'de yapılan 2. kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşan Saltanat Doldoeva, hastalığı nedeniyle çok zor günler yaşadığını söyledi.

Türk doktor ve sağlık çalışanlarının kendisine hep moral verdiğini anlatan Doldoeva, "Naklim yapıldı çok iyiyim. Allah'a şükür, iyileştim. Türkiye'ye teşekkür ederim." diye konuştu.