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Kırgız hırsızlık şüphelisine havalimanında operasyon

56 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan uyruklu turist, bir işletmeden çaldığı bilgisayar ve cüzdanla ülkesine dönmek isterken, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu Antalya Havalimanında yakalandı.

Kırgız hırsızlık şüphelisine havalimanında operasyon, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan uyruklu turist, bir işletmeden çaldığı bilgisayar ve cüzdanla ülkesine dönmek isterken, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu Antalya Havalimanında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Side Mahallesi Büyük Plaj Mevki'inde bulunan bir işletmede gece 1 adet laptop bilgisayar, 1 şişe alkol ve 1 adet bel cüzdanı çalındığı ihbarı alındı. Jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında yapılan araştırma ve kamera kaydı incelemesi sonucunda olayın şüphelisinin Kırgızistan uyruklu N.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Şahsın ülkesine döneceği anlaşılınca, Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kırgızistan'a gitmek amacıyla havalimanından çıkış yaparken yakalanan şahsın yanında bulunan valiz içerisinde yapılan aramada çalınan laptop ele geçirildi. Şahıs savcının talimatı doğrultusunda ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli Kırgız turistin iş yerinde saklanıp kimsenin olmadığını anladıktan sonra raftan bilgisayarı aldığı ve iş yerinden ayrıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
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