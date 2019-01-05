Kırgız Kadın, Vatandaşı Kadınlar Tarafından Dövülüp, Fuhuşa Zorlandı (2)
1 saat önce
DİĞER ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan vatandaşı Fatima K.'yı fuhuş yapmaya zorladığı ve dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Kristina Zakhoda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DİĞER ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde Kırgızistan
vatandaşı Fatima K.'yı fuhuş yapmaya zorladığı ve dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Kristina Zakhoda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:40 Kaynak: DHA
Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti
Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı
Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı