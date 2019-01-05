Son Dakika Haberleri: Kırgız Kadın, Vatandaşı Kadınlar Tarafından Dövülüp, Fuhuşa Zorlandı (2)

Kırgız Kadın, Vatandaşı Kadınlar Tarafından Dövülüp, Fuhuşa Zorlandı (2)

1 saat önce

DİĞER ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan vatandaşı Fatima K.'yı fuhuş yapmaya zorladığı ve dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Kristina Zakhoda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırgız Kadın, Vatandaşı Kadınlar Tarafından Dövülüp, Fuhuşa Zorlandı (2), System.String[]
DİĞER ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan vatandaşı Fatima K.'yı fuhuş yapmaya zorladığı ve dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Kristina Zakhoda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

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